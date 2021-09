Donovan Mitchell: “Estando sano habríamos llegado a las finales”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los Utah Jazz de las últimas temporadas son un equipo constantemente cuestionado. El estatus de aspirantes que se han ganado con baloncesto y muchas victorias siempre es puesto en dudas en platós de televisión y tertulias de todo tipo. Ningún episodio más representativo que la infame aseveración de Shaquille O’Neal ante Donovan Mitchell después de salir victorioso ante Nueva Orleans en partido de televisión nacional. “No tenéis lo que hay que tener para dar el siguiente paso”. Lo que viene a decir que por muchos partidos que ganen en liga regular, los playoffs son demasiado. Lo que también se traduce en poner en duda la defensa de Rudy Gobert aunque llene su salón de galardones al Defensor del Año. Pero Mitchell, como ya demostró aquella noche de enero, no piensa igual.

En el punto exacto entre la reflexión por la pasada temporada y la excitación por el inicio de la siguiente, el escolta ha concedido una entrevista a Sam Amick para The Athletic en la que vuelve a contradecir el discurso general. “Siento que estando sano habríamos llegado a las finales y podríamos haber ganado el campeonato”. Los Jazz desperdiciaron una ventaja de dos partidos en su serie contra los Clippers, pero esta estuvo marcada por la merma física de Mitchell y la ausencia de Mike Conley también por lesión. Obviamente, las palabras del joven jugador son meras suposiciones, pero que no suenan descabelladas atendiendo a las circunstancias. En realidad, la salud física ha sido una de las grandes razones de la imprevisibilidad que ha rodeado a la última postemporada.

Mitchell también aprovechaba para espantar fantasmas, redoblar su creencia en el actual proyecto de la franquicia y verle el lado positivo a sus dolencias. “Me encanta pasar físicamente por encima de mis rivales. Pero creo que esta lesión me ha hecho crecer como jugador. El dolor me ha mantenido sobre el suelo todos los playoffs. Obligarme a ir con más calma. He alcanzado nuevas facetas en mi juego que no habría alcanzado sin la lesión”. Donovan se refiere sobre todo a su mejora como organizador más templado, la cual, además de la lesión, ha propiciado la falta de Conley al mando.

Relacionado