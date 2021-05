Donovan Mitchell, disponible para jugar el segundo partido ante Memphis

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Se acaba el mini culebrón entre Utah y Donovan Mitchell por su regreso a las pistas. La franquicia de Salt Lake City ha anunciado que su estrella está disponible para disputar el segundo partido de la serie ante los Grizzlies, por lo que esta misma noche hará su debut en los presentes playoffs.

La confirmación de que el escolta ha sido autorizado para jugar el juego 2, llega después de que mostrase su malestar por perderse el primer partido, el cual concluyó con derrota de los Jazz ante Memphis. Que no jugase fue en parte una sorpresa, ya que él mismo había señalado días antes que el plan era estar sobre la cancha desde el comienzo de los playoffs. En todo caso, ahora solo está centrado en remontar la eliminatoria.

“Por mí, por mi equipo… Definitivamente estaba frustrado y molesto por no poder jugar. Soy un competidor. Sentí que estaba listo para volver. Me sentí listo para ser titular y, desafortunadamente, ese no fue el caso. No fue así como sucedió. Estuve en la práctica de tiro y llegaron a la decisión de que no debía jugar. Lo más importante para nosotros es seguir adelante. Perdimos el Juego 1 y tenemos que manejar esta mierda. Disculpa mi lenguaje, pero es lo que tenemos que hacer para seguir avanzando”, comenta a ESPN.

De baja desde el 16 de abril por un esguince en el tobillo derecho, Mitchell ha terminado perdiéndose más partidos de los previstos inicialmente, algo que parece no haber sentado demasiado bien al jugador. Por suerte para él, y más incluso para el equipo, la espera ha llegado a su fin y Utah volverá a contar con su estrella. En el presente curso ha promediado 26,4 puntos, 5,2 asistencias y 4,4 rebotes con un notable 38,6% en triples.

