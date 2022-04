Donovan Mitchell decidirá su futuro en la NBA en unas semanas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, UTAH.- Con los Utah Jazz eliminados de la temporada el proyecto parece encaminado a un severo lavado de cara. La estabilidad del conjunto de Sant Lake City pende de un hilo desde hace meses entre rumores, dardos internos y signos obvios de agotamiento. Hoy no hay un solo jugador o miembro de la organización de Danny Ainge para abajo que no sea susceptible de cambiar de aires. Pasando, obviamente, por los jugadores.

No han tardado en aparecer los primeros indicios que plantean una salida de Gobert, Bogdanovic o Quin Snyder. Por su parte, el plan de Conley y Clarkson pasa por quedarse. Sin embargo, todo palidece ante la que sobre el papel es la pieza que más morbo va a generar este verano, Donovan Mitchell. Apenas finiquitado el curso de los Jazz, los medios presentes en rueda de prensa se arrojaron a preguntar por el futuro del joven All-Star. «Mi mente está en ganar. Ahora mismo no pienso en eso, me lo plantearé en una semana» contestó.

Media liga estaba esperando la debacle de Utah para hurgar en los restos. Tim McMahon cuenta hoy en ESPN que varios equipos ya han pasado a preguntar por la disponibilidad de Mitchell en la próxima offseason. Destacando franquicias como Knicks o Heat. De hecho, parte de la comitiva de Leon Rose se ha dejado caer a los partidos de playoffs de los Jazz, creando cierto desasosiego en la organización. Según apuntas las principales fuentes, el plan de Utah es rearmar el equipo alrededor de Mitchell de forma similar a la que los Blazers intentarán con Damian Lillard. Sin embargo, existe el miedo de que la estrella de 25 años exija su salida en los próximos meses. Quizás Donovan esté siendo sincero y no lo haya meditado, pero el runrún ya se alarga por meses y no va a hacer más que crecer.

Relacionado