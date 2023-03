Doñé Montalvo sobre ONG: “No es para hacerte rico, es para ayudar a la comunidad”

EL NUEVO DIARIO SANTO DOMINGO.-Mario Doñé Montalvo, presidente de Alianza para el Emprendimiento y La Innovación (ALIEM), externó que con los años, algunas Organizaciones no Gubernamentales (ONG) no han tenido un impacto positivo en la calidad de vida de las personas, porque en el pasado, muchas no utilizaban de manera a adecuada los fondos públicos que recibían, ya que se había acuñado la idea de que eran un medio para generar riquezas.

“En un tiempo las ONG que reciben fondos públicos no lo estaban utilizando para lo que debían, por eso se ha estado limpiando, pero la gente no lo sabe, la gente cree todavía que las ONG son creada y mucha gente me ha dicho yo voy a crear una ONG para hacerme rico, pero eso no es para hacerte rico, eso es para tu ayudar a la comunidad”, expresó.

Debido a esta situación, aseguró que se ha estado llevando a cabo una limpieza en el sector para asegurarse de que los recursos públicos sean utilizados de manera adecuada y cada Ministerio correspondiente está encargado de supervisar la gestión de los fondos de las ONG que tiene a su cargo, y se detectan un mal uso de los mismos, deben retirárselos.

Doñé Montalvo realizó estas afirmaciones al ser entrevistado por los comunicadores Rómulo Vallejo y Darwin Ovalles en el programa “Punto de Análisis”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Asimismo, aseguró que la Cámara de Cuentas debe recibir informes de las organizaciones receptoras de fondos públicos de manera regular: Una organización establecida en la ciudad de Santo Domingo, debe enviar informes mensuales; en cambio, si está en una zona rural, los informes deberían enviarse cada tres meses.

Tecnología

Según el líder de ALIEM, el centro de fomento a las ONG ahora cuenta con un software donado por el Banco Mundial, que a las personas acceder a sus servicios sin necesidad de trasladarse, pero reconoció que el principal problema radica en la falta de acceso a internet y dispositivos móviles con ancho de banda, lo que impide que muchas personas se beneficien de este avance.

Por esta razón, señaló que las ayudas concentran en zonas con más acceso a internet, como Distrito Nacional, Gran Santo Domingo, Santiago y La Vega, donde, además, están los economistas y profesionales capacitados para planificar estrategias de apoyo a las ONG, pero agregó que las verdaderas necesidades no están exclusivamente en estas zonas.

