¿Dónde se parqueará la gente? 

El transporte en República Dominicana es un caos y eso a nadie la cabe la menor duda, algo hay que hacer para organizar el desorden monumental que es transitar en esta media isla y hay que admitir que se han hecho intentos, aunque a la mayoría de ellos no se les ha dado el seguimiento adecuado para poder hacer los arreglos pertinentes o siquiera reunir la data para saber si valieron la pena, otros sencillamente no se tomaron todas las previsiones de lugar para que esos planes pudiesen ser efectivos y llevar realmente una solución y no crear un daño mayor.

El Intrant está intentando poner orden en el caos pero… Ha tomado en cuenta todas las aristas ? En el DN hay pocos espacios de parqueo, hay un parque vehicular enorme, un servicio de transporte público deficiente y poco respetuoso con el usuario y que dicho sea de paso subió un 100% su costo en los últimos dos años, las plazas y comercios no cuentan con parqueos suficientes, ni siquiera para sus empleados, no digamos ya para sus clientes, lo mismo sucede con las torres y edificios que surgen por doquier con permisos otorgados por la Alcaldía, Obras Públicas y el Mived a sabiendas que no incluyen los parqueos que deberían de garantizar, todo lo anterior han vuelto las calles dominicanas un parqueadero, cosa que el Intrant piensa resolver, pero y cómo? Hay zonas del DN que aún usando ambos lados de sus calles, ya a las 9:00 am de la mañana usted no encuentra un parqueo a 4 o 6 cuadras a la redonda, ahora con menos espacios disponibles solo hay que tenerle pena, a los que trabajen en esas zonas, el Intrant ha dicho que se está en negociaciones para parqueos privados, si no están listos porque lanzar el plan dejando a los ciudadanos sin soluciones? cuál sería el costo de estos parqueos privados ? Sólo mencionan que es un precio asequible pero nadie dice a cuánto asciende este y como impactará los ya exiguos sueldos ya de por sí impactados por la inflación; por otro lado esos vehículos que están siendo llevados en grúas, quién se hace responsable de su cuido? estamos ante otro canódromo donde se recibían daños, robos y perdidas importantes y el ciudadano no tenía a quien reclamar?

En tan sólo está semana un vehículo volcó de una grúa, otros han perdido piezas quien pagará eso, acaso están contando con que todo el mundo tiene seguro full y que estos asumirán esto ? Y el que tenga seguro de ley? Y en los parqueos “privados” quien asumirá? porque el que cobra por cuidar debe de hacerse responsable de lo que cuida y ahí no hay cabida al letrerito que se suele pones de que: “no nos hacemos responsables de las pérdidas o daños” que aquí se suele colocar, para luego tener que pasarse meses peleando en un tribunal cuando viene el tablazo y la empresa no se quiere hacer responsable.

Fuese bueno que el Intrant respondiese a estás y otras preguntas que los ciudadanos están realizando, incluyendo también en cómo impactará a las zonas aledañas a los puntos impactados puesto que inevitablemente la gente irá a parquearse allí ante las escasez y a cuánto asciende las protecciones económicos de los parqueos.

Por Abril Peña

Relacionado