¿Dónde está la justicia?

El lunes pudimos ver el “Informe de Alicia Ortega” acerca de la gestión desarrollada por Gonzalo Castillo en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y según los datos revelados el influyente ex ministro no realizó una labor apegada a las normas legales.

Tenemos que una oleada de críticas y comentarios ha provocado a nivel de la opinión pública las revelaciones hechas por el informe de la señora Ortega sobre un supuesto «festival de contratos irregulares” suscritos por el Ministerio de Obras Públicas durante la gestión del hoy candidato presidencial del Partido de la Libración Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.

Dicho informe establece que cinco meses antes de las primarias para elegir al candidato presidencial del PLD, entre abril y septiembre, ejecutó obras por 11,500 millones de pesos para asfaltado de vías a distintos proveedores, sin convocar a ninguna licitación, tal y como establece la Ley.

Asimismo, dicho informe puso en tela de juicio los mecanismos que utilizó Obras Públicas para escoger las empresas beneficiadas.

No vamos a decir que el señor Gonzalo Castillo sea culpable o inocente de estos supuestos desafueros, pero sí puedo decir que debe ser por lo menos investigado lo más profundo posible para que se pueda determinar con precisión si los datos que presenta dicho informe son falsos o verdaderos, o sea, para que se pueda precisar y determinar si violó o no violó la Ley, ya que estamos hablando de muchos miles de millones de pesos.

Castillo es el candidato presidencial del PLD, el partido oficial en el poder y, por lo tanto, es a quien más le conviene que se investigue a profundidad el supuesto “festival de contratos irregulares” durante su gestión en Obras Públicas.

Pero como es bien sabido, en nuestro país no tenemos una justicia verdadera, sino un mamotreto judicial al servicio de los interés de los sectores políticos en el poder, un mamotreto que funciona por los dictámenes partidarios, por lo que ponemos en duda que este informe de la señora Alicia Ortega sobre los supuestos festivales de contratos irregulares vaya a ser investigado.

Recordemos el caso de Odebrecht, donde en otros países los culpables están pagando condena. Recordemos lo que pasó con el PRD, que le fue entregado a un grupito de personas, mientras que la mayoría tuvo que formar el PRM.

Estamos delante de algo muy serio que envuelve muchos miles de millones y que debe quedar bien claro, pero como siempre sabemos que esto no va a pasar de ahí, debido a que tenemos un mamotreto judicial al servicio de los intereses del partido en el poder y no es verdad que este señor vaya a ser investigado ni sometido a ningún tribunal, por lo que no llegaremos a saber a ciencia cierta su verdadera responsabilidad en los hechos de este informe.

Algún día tendremos una verdadera justicia que pueda esclarecer denuncias como la presentada en el “Informe con Alicia Ortega” sobre la gestión de Gonzalo Castillo.

Anuncios

Relacionado