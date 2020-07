¿Dónde está el sentido común y la coherencia?

El término Puertas Giratorias llega de España, y le llaman al servicio que prestan los que antes fueron funcionarios del estado, incluso, presidentes, a instituciones contra las cuales se lucho, se adversó… y sientan bases para creer que nunca hubo verdadera independencia, que nunca se fue honesto, que siempre se trabajó desde el estado para lo al final, logrado.

Ser Juez o Parte, nunca Juez y Parte, es un tema elemental de ética confundido con el sentido común que muchos.

En República Dominicana el contubernio entre los entes políticos y económicos con el gobierno son conocidos, sin embargo, a veces la evidencia golpea la decepción de ver quien abraza un nombramiento que, o los lleva a un hueco o a quien sabe, el descrédito social.

Durante años vimos a Agripino Nuñez como el negociador, el que resolvía los conflictos y bastó para prestarse a una mal llamada Comisión de revisión de Punta Catalina, en medio de una profunda percepción de corrupción, sea cierta o no, para que se “registrara”, aprovechando el distanciamiento de su figura y por que no, el “ya no hacer falta” que termina desnudando los vínculos antiéticos con grupos económicos que engordaron siempre su vida pero que solo ahora los que quisieron visualizarlos, dejaron se supiera.

Agripino termina su vida “política” mal pues, no importa lo que fuiste si al final el desprestigio te arropa.

Jaime Aristy Escuder pasó de autodenominarse oráculo de la economía, arremeter contra Leonel Fernandez cuan inquisidor, a ser también miembro de la desprestigiada Comisión de Punta Catalina que dio un espaldarazo al presidente Danilo Medina pero que no cambió en nada la creencia generalizada de corrupción. Escuder termina su credibilidad con un nombramiento como administrador de la misma institución que (dizque) “investigó”, en un evidente irrespeto a la más simple ética elemental.

Aquella Comisión produjo varios muertos morales, algunos parciales, como el de Corripio, el empresario.

La designación de Milagros Germán en un puesto gubernamental cuando fue en extremo crítica de la anterior administración la ata de manos y pies, toda vez que ahora, pasa desde una posición de guerra a estar obligada a no solo ser complaciente sino a tapar acciones que podrían perjudicar al nuevo y aun no instaurado gobierno debilitando, seguro, su imagen de coherente pues ahora no se debe a ella sino a una institución presidencial.

Pero tal vez el caso más reciente y polémico es el de Carlos Pimentel, de Participación Ciudadana.

PC, como se le conoce, es una institución que ha sido cuestionada muchas veces no por lucir incoherente sino por sus financiamientos pues, dime quien te paga y te diré cual es tu línea y no tardan muchos analistas en decir que Participación Ciudadana es el ejercicio civil de la Embajada de Los Estados Unidos. Sin embargo, injustos seria negar que esta institución ha logrado crear un nombre, nadie les niega entrevistas por ser quien son y tener los padrinos que tiene.

Ahora, uno de sus más reconocidos integrantes pasa de ser dizque un ente que, desde afuera, actuaba para lograr transparencia, anticorrupción, antiimpunidad y la lucha contra otros males que socavan la vida en una sociedad de democracia representativa que necesita mantener el status cuo, a ser integrante del gobierno y tratar de ejercer desde dentro lo mismo que hacia hacia afuera.

¿Cómo cometer tamaño error ético?. Que impulsa a un hombre a jugar con la inteligencia y despertar dudas de sus luchas?, cómo convencer que no era esto lo que quería lograr y por que hacer ese daño a participación Ciudadana que ahora se enrola en las Puertas Giratorias Dominicanas.

¿Se puede de pronto, pasar de ser juez a ser parte?

¿Podrá ejercer Carlos desde dentro como mismo lo hacia desde afuera?, ¿quién era su jefe afuera, quién es su jefe adentro, a quién obedece ahora su “pulcro” rimbombante prestigio de imparcial, se puede ser imparcial con las actuaciones de un gobierno, siendo parte del gobierno?

