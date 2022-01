¿Dónde está el Eduardo Estrella de la campaña?

Cualquiera que haya observado la trayectoria del Senador Eduardo Estrella, sabe que la zapata de su carrera política está fundamentada en la crítica directa al endeudamiento de los gobiernos del PLD. El ingeniero se rasgaba las vestiduras cada vez que se aprobaba un préstamo, e indignado, prometía que presidiría un gobierno tan eficiente y honesto, que no necesitaría pedir dinero prestado. No recuerdo ninguna intervención pública del Senador, donde no enarbolara la bandera del anti endeudamiento.

Era tan así, que en una entrevista del 19 de Septiembre del año 2018 en el programa Sol de la Mañana, el Ing. Estrella dijo, antes de saludar a la audiencia: “En el día de hoy, cada dominicano que nace, ya debe RD$200,000 pesos.” Más relevante aún, cerró esa misma entrevista, condicionando la concertación de un frente opositor para enfrentar al PLD en las elecciones del 2020, a la firma de un Compromiso de Nación de 8 puntos, donde el segundo era erradicar definitivamente los préstamos.

Hoy en día el Ing. Estrella no es el presidente que solicita los préstamos, sino que es el presidente del primer poder del estado, quien tiene el rol histórico de fiscalizar cada aprobación de préstamo que se solicita al congreso. Lamentamos que no haya sido así, muy en contraste al discurso político de toda su carrera, este es un presidente del Senado que se percibe muy sumiso y cómodo ante el Poder Ejecutivo. Estoy convencido de que la primera intervención pública del Senador Eduardo, en que no menciono la palabra endeudamiento o préstamos, fue en el discurso de su toma de posesión como presidente del senado, minutos antes de tomar juramento al Presidente Abinader.

El tema es que el ingeniero es un político que durante su trayectoria ha ofertado como activo principal, el valor de su palabra y compromiso moral. El 16 de Agosto del 2020 dijo: “…que el pueblo sepa que tiene el poder de fiscalizar nuestras acciones si así lo considera, es decir, estamos abiertos y obligados a que nuestra gestión también sea monitoreada y evaluada.” Por lo que entiendo que ya es hora de solicitar que nuestro Senador honre su promesa de juramentación de “…fiscalizar la debida ejecución del presupuesto nacional, y velar por el uso transparente de los recursos del estado.” Así como también “…fiscalizar con energía y con independencia.”

Finalmente, estoy seguro que al igual que yo, ningún Santiaguero está pidiéndole algo extra, a lo que usted ya se ha comprometido a lo largo de toda su carrera política.

Por José Balbuena

Relacionado