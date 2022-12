(VIDEO) Doncic y Hardaway dejan tocados a los Nuggets

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO, EE.UU. 6 DIC (EFE).- El esloveno Luka Doncic, con su sexto triple doble de la temporada, y Tim Hardaway Jr, con 29 puntos y seis triples, le dieron este martes un valioso triunfo a los Dallas Mavericks en el campo de unos Denver Nuggets que sufrieron su tercera derrota consecutiva.

Doncic aportó 22 puntos, con diez rebotes y doce asistencias, la última de las cuales decisiva para el triple de Dorian Finney Smith que abrió el camino hacia la victoria.

A sus 23 años, el esloveno lleva ya 52 triples dobles en su carrera de cuatro temporadas en la NBA.

Luka posted his 6th triple-double of the season in the Mavs W tonight.

22 PTS

10 REB

12 AST

4 3PM pic.twitter.com/P8TAE7Zn0J

