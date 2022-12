(VIDEO) Doncic mete 41 puntos ante Curry e iguala un récord de Nowitzki

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES, EE.UU.- El esloveno Luka Doncic selló el martes un triple doble de 41 puntos, doce rebotes y doce asistencias en la victoria por 116-113 de los Dallas Mavericks contra los Golden State Warriors de Steph Curry, e igualó, con tan solo 23 años, al alemán Dirk Nowitzki con 20 partidos con más de 40 puntos en la franquicia texana.

Doncic logró el quinto triple doble de su temporada y llevó de la mano a los Mavericks a la victoria tras cuatro derrotas consecutivas, frente a unos Warriors en los que Steph Curry anotó 32 puntos y ofreció un intenso y espectacular duelo particular con la estrella eslovena de los Mavs.

A sus 23 años, Doncic igualó a una leyenda de los Mavericks como Nowitzki, quien alcanzó los 40 puntos en 20 ocasiones en sus 21 temporadas en Texas. El esloveno lo hizo en su cuarto año y está a dos partidos del récord absoluto de Mark Aguirre, activo en los años 80 y 90.

It was the @luka7doncic show in Dallas tonight:

🔥 41 PTS, 12 REB, 12 AST, 4 STL, 4 3PM 🔥 pic.twitter.com/iyAvJcrO1W

