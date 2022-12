(VIDEO) Doncic, expulsado en la derrota de los Mavericks contra los Wolves

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO, EE.UU.- El esloveno Luka Doncic fue expulsado el lunes en el partido perdido por 106-116 por los Dallas Mavericks en el campo de los Minnesota Timberwolves, al recibir dos faltas técnicas.

Doncic llevaba 19 puntos, seis rebotes y siete asistencias en 28 minutos en pista cuando, con dos minutos por jugar en el tercer período, recibió dos técnicas en el espacio de pocos segundos.

El esloveno acababa de fallar un tiro tras un choque con Jaden McDaniels y, en su regreso a su mitad de campo, protestó al colegiado, que no dudó en pitar la técnica.

