(VIDEO) Doncic e Irving frustran una remontada épica de los Lakers

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES, EE.UU.- El esloveno Luka Doncic y Kyrie Irving impulsaron el miércoles un sufrido triunfo de los Dallas Mavericks en el campo de Los Ángeles Lakers (104-101), que rozaron una épica remontada de 20 puntos con un cuarto período acabado 30-13, informó este jueves la prensa local.

Doncic firmó 30 puntos, doce rebotes y ocho asistencias y Kyrie Irving contribuyó con 28 puntos, cinco de ellos en los últimos veinte segundos, para frustrar la feroz remontada de los Lakers.

Los Mavericks tuvieron veinte puntos de ventaja y estuvieron en control total de las operaciones, antes de atascarse durante nueve minutos entre el final del tercer período y el comienzo del cuarto en el que no consiguieron anotar tiros de campo (0 de 11).

The Mavs' duo put on a SHOW as Dallas wins a down-to-the-wire thriller! 🤩

Luka: 30 PTS, 12 REB, 8 AST

Kyrie: 28 PTS, 4 3PM pic.twitter.com/kqEskustJj

