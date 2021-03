(VIDEO) Doncic destaca con un triple-doble y se une al legendario Bob Cousy

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON, EE.UU.- El base esloveno Luka Doncic volvió de nuevo a la competición de la NBA por la puerta grande tras el descanso de la 70 edición del Partido de las Estrellas y con su triple-doble se unió al legendario Bob Cousy en la lista de los mejores de todos los tiempos., informaron este jueves medios deportivos.

Además de ayudar a su equipo de los Mavericks de Dallas a conseguir la victoria en el duelo frente a los Spurs de San Antonio y situarse a solo décimas de porcentaje para ser líderes por primera vez desde que comenzó la temporada en la División Suroeste.

Doncic se erigió una vez más en el líder de los Mavericks a los que aportó un triple-doble que les ayudó a ganar por 115-104 a los Spurs, en el duelo de equipos tejanos con el que se inició la segunda mitad de la temporada de la NBA.

Big nights from Doncic and Porzingis fuel the @dallasmavs 4th straight win! #MFFL @luka7doncic: 22 PTS, 12 REB, 12 AST@kporzee: 28 PTS (13 in 4th), 14 REB pic.twitter.com/qtyWWnPRDT

— NBA (@NBA) March 11, 2021