(VIDEO) Doncic coloca a Eslovenia séptima tras doblegar a Italia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- Eslovenia consiguió ganar a Italia (85-89) en un partido por el séptimo puesto venido a menos pese a su gran final y en el que el color lo pusieron el posible triple-doble de Doncic, que rubricó otra actuación estelar, y la retirada del Luigi Datome, histórico jugador italiano.

Un partido en el que, para ambos equipos, lo de menos era el resultado pese a que influyera para el ránking FIBA y para el sorteo del preolímpico. Y es que era el último baile de Luigi Datome con la ‘Azzurra’, la despedida de una leyenda del baloncesto italiano a sus 35 años; y la última oportunidad para Luka Doncic de intentar obrar el imposible del triple-doble, inédito hasta ahora en la historia de los mundiales de baloncesto.

Ninguno acabó como quería el partido. Datome, ex de los Piston o de los Celtis, se retiró con una derrota tras un emocionante final en el que pudo pasar de todo, aunque con una ovación del pabellón y con una piña con compañeros y cuerpo técnico; y Doncic, pese a la victoria, no pudo rubricar el triple-doble. Lo volvió a rozar. Se despidió del Mundial con una actuación a su altura, con 29 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias, erigiéndose por enésima vez como el jugador con más nivel sobre el parqué del Mall of Asia Arena de Manila (Filipinas).

Luka Dončić opsovao sudije i dobio tehničku grešku 😬 Prvo je bio zbunjen zašto je sankcionisan, ali je ubrzo shvatio da su sudije iz Bosne i Hrvatske 😂#FIBAWC 🇸🇮 pic.twitter.com/iHbTfVvOkT — Flouter (@FlouterNET) September 9, 2023

Se quedó Eslovenia con el séptimo puesto del torneo pese a que fue Italia la que empezó mejor, más ordenada y más decidida a luchar por esa plaza. Se colocaron los pupilos de Gianmarco Pozzecco 12-4 arriba en los primeros compases, un +8 de ventaja que se esfumó al final del primer cuarto con la gran actuación de Doncic y de Mike Tobey, que recortaron hasta el 18-15.

Empezó a divertirse la estrella de los Dallas Mavericks y dejó su habitual destello de calidad con un pase por debajo de las piernas del rival sin mirar. Doncic era el reflejo del momento de Eslovenia, que con un parcial de 0-9 acabó por darle la vuelta al marcador y encaró el túnel de vestuarios por delante (41-42).

No quitó el pie del acelerador la selección eslovena y rubricó un tercer cuarto abrumador con un 5-15 de parcial (46-57) basada en la conexión y buen momento de Doncic y Mike Tobey. Pero cuando todo parecía que no podía complicarsele a Eslovenia, una canasta sobre la bocina de Marco Spissu (22 puntos) despertó a los italianos para un último cuarto que comenzaron 10 por debajo (60-70) pero que, a falta de 5 minutos y tras un parcial de 12-3, se igualó a un 72-73.

Se creció Italia en el momento clave y a falta de 4 minutos el marcador lucía un empate a 76. Todo por decidir. Comenzó un intercambio de golpes que desembocó en un 85-83 para Italia a falta de un minuto. Pidió tiempo muerto Aleksander Sekulic para intentar para el buen momento italiano. Un triple de Jakob Cebasek (85-86) acabó decantar la balanza en favor de los eslovenos, que consiguieron amarrar la victoria en los últimos segundos pese a las embestidas italianas.

Datome se retiró con una derrota, pero con honores, en un Mundial en el Italia volvió a los cuartos de final y compitiendo de tú a tú a Eslovenia. Doncic se despidió del Mundial sin triple-doble, pero con una nueva exhibición de superioridad. Eslovenia es, ahora mismo, Doncic y cuatro más en pista.

— Ficha técnica:

85. Italia (18+23+19+25): Simone Fontecchio (16), Nicolo Melli (6), Achille Polonara (13), Marco Spissu (22), Stefano Tonut (4) -equipo inicial- Mouhamet Diouf (0), Luigi Datome (1), Alessandro Pajola (3), Gabriele Procida (3), Giampaolo Ricci (11), Luca Severini (0), Matteo Spagnolo (6).

89. Eslovenia (15+27+28+19): Luka Doncic (29), Alexej Nikolic (7), Bine Prepelic (7), Mike Tobey (12), Gregor Hrovat (5) -equipo inicial- Jaka Blazic (-), Jakob Cebasek (6), Ziga Dimec (8), Gregor Glas (3), Zoran Dragic (10), Klemen Prepelic (-), Ziga Samar (2)

Árbitros: Ademir Zurapovic (Bosnia), Martins Kozlovskis (Letonia) y Martin Vulic (Croacia)

Incidencias: partido correspondiente a la pelea por el séptimo puesto del Mundial de baloncesto 2023, disputado en el Mall of Asia Arena de Manila (Filipinas).