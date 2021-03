(VIDEO) Doncic anota 37 puntos y Mavericks aplastan a Trail Blazers

EL NUEVO DIARIO, PORTLAND, EE.UU.- El base esloveno Luka Doncic tuvo 37 puntos, incluidos 24 en la primera mitad, y encabezó el ataque balanceado y ganador de los Mavericks de Dallas que se impusieron a domicilio por paliza de 132-92 a los Trail Blazers de Portland.

Doncic acertó sus primeros ocho intentos de tres puntos y terminó con 8 de 9 tiros desde fuera del perímetro, lo que le permitió anotar 13 de 19 tiros de campo y agregó siete rebotes y cuatro asistencias, en apenas 30 minutos que vio acción, tras quedarse en el banquillo todo el cuarto periodo.

Los Mavericks encestaron 19 triples y Portland no pudo mantener el ritmo ofensivo de los Mavericks que tuvieron a seis jugadores con números de dos dígitos.

🔥 8-9 from DEEP for LUKA 🔥@luka7doncic (37 PTS) heats up from behind the arc in the @dallasmavs win! pic.twitter.com/HF6carHpfj

— NBA (@NBA) March 22, 2021