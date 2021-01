Donald Trump sigue haciendo historia: anuncia que no asistirá a la toma de posesión de Joe Biden

EL NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que no asistirá a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden este 20 de enero.

El mandatario estadounidense ofreció la información en su cuenta de Twitter donde escribió: “A todos los que me han preguntado, no asistiré a la toma de posesión el 20”.

Con el anucnia de Trump sería la primera vez en la historia política de los Estados Unidos en que un presidente no asiste a la toma de posesión.

Cada cuatro años, el 20 de enero se convierte en el día más importante del año en Estados Unidos, ya que es la fecha escogida constitucionalmente para la investidura del nuevo presidente del país.

Desde que se aprobó en 1937, la fecha para la toma de posesión ha sido siempre el 20 de enero a las 12 del mediodía para que “nunca haya un periodo de presidente en funciones”.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021