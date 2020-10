Donald Trump ataca a la NBA con la baja audiencia de la final

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La caída de la audiencia televisiva en Estados Unidos respecto a las Finales de la NBA ha sido enorme. De una media de 15 millones de espectadores en 2019 (fue la menos vista en un década) se ha pasado a vivir partidos que no han alcanzado ni los seis millones… El golpe ha sido tan duro que el propio comisionado de la NBA, Adam Silver, ha declarado sentirse sorprendido por lo ocurrido.

Con ese escenario los Lakers se proclamaron campeones este pasado domingo. 10 años después los angelinos volvían a lograr el anillo con LeBron James a la cabeza. Por supuesto las felicitaciones de diversas personalidades no se hicieron esperar, pero esa ha estado lejos de ser la reacción de Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos solo ha hecho referencia al partido decisivo de las Finales para recalcar la poca gente que lo vio llegando a afirmar que el interés en las mismas es cero.

Ver a Trump enfrentado a jugadores en particular y a la NBA en general no es una novedad. Durante su mandato los equipos campeones optaron por no acudir a la Casa Blanca para la clásica recepción oficial. Sí, básicamente fue decir adiós a Barack Obama y hacerle el mismo gesto a la famosa edificación estadounidense. Desde ese momento la relación con el presidente Trump nunca ha sido mejor que hostil, algo que se ha acentuado con el movimiento Black Lives Matter. El presidente calificó de vergonzoso que los jugadores se arrodillasen ante el himno. LeBron James respondió asegurando que “la NBA no lamentará perder a Trump como espectador“.

No parece que la situación vaya a cambiar lo más mínimo a un mes de las elecciones presidenciales. El Rey ha sido uno de los impulsores de la organización More Than a Vote, la cual quiere promulgar y facilitar el voto entre la comunidad afroamericana. El objetivo, aunque no se diga abiertamente, es que haya un nuevo presidente de EE.UU..

Volviendo al tema de la audiencia en territorio estadounidense, debemos decir que el descenso de espectadores no es algo exclusivo de la NBA. Otras competiciones deportivas como la Copa Stanley, el Abierto de Estados Unidos de golf o la propia NFL también lo han sufrido. ¿Consecuencias de la pandemia? Solo podremos asegurarlo cuando la situación se haya normalizado, algo que desconocemos cuándo ocurrirá.