Doña Miriam Germán anuncia dejaría la Procuraduría en el 2024

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A sus 74 años, la magistrada Miriam Germán Brito solo aspira a terminar este cuatrienio como procuradora general dominicana, puesto que el tiempo le va pasando factura y en el 2024 llegaría a 76 años, una edad madura y suficiente para retirarse. A otro le tocaría seguir la valiosa experiencia que dejará como herencia en la Procuraduría General de la República. Así se lo anuncia a Diario Libre, en entrevista exclusiva.

“-¿Ha pensado en retirarse? Yo no aspiro a nada después de este… si es que llego o me dejan llegar hasta el final… de este periodo. Si mi salud y todas mis cosas me lo permiten, yo entrego al nuevo gobierno, en el 24. Tengo 74 años y entonces tendré 76, y tanto no se puede”, expresa reconociendo el límite biológico de su cargo temporal.

Doña Miriam actúa como procuradora como antes lo hizo como jueza: con su mismo temple y coraje, diciendo lo que siente desde sus entrañas, sacando el decoro que otros no tienen.

Por cierto, hace dos grandes confesiones: primero, que actúa de forma independiente (Abinader “nunca me ha llamado para nada. Mucho menos ha mandado a nadie para hablar conmigo”); y segundo, que afronta quiebras internas, “problemas solapados”.

“… es una época para mí preparándome para una larga despedida”.

Partiendo de su propia experiencia, Germán Brito está super convencida de que es posible tener un Ministerio Público independiente. Ella es el mejor ejemplo: no ha recibido más dictado que el de su conciencia, obrando sin ataduras y diciendo verdades incómodas. Es una mujer libre en cuerpo y pensamiento.

Justicia populista

La procuradora general sigue pensando que no se puede juzgar para las gradas. El gran desafío de un juez es anular sus prejuicios.

Relacionado