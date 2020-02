Doña Margarita siempre estuvo en la mira de Danilo, Leonel debió saberlo

Todo inició con la premonición de Doña Margarita de que ella representaba el “ganar, ganar” del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las elecciones presidenciales del 2020. Expresiones desafiantes debido a las obvias intransigencias entre los dos líderes en pugna (Danilo y Leonel) quienes a la sazón se atribuían el liderazgo de la mayoría del PLD sin que lo enconado de las diatribas les pudiesen advertir una real amenaza a la unidad de la organización política.

“¡Qué este no es mi momento!…” La frase hubo de bailotear en infinidades de ocasiones la mente de Doña Margarita mientras miraba de reojo al barón de la casa exhibir la seguridad de que se impondría en las primarias de su partido al enfocarse en Gonzalo Castillo y no en quien lo estaba cargando en sus hombros… “¡Qué este no es mi momento!…” Cuando ella no tenía la menor duda de estar representando no sólo el “ganar, ganar” sino al mismo tiempo la unidad de danilistas y leonelistas…

Debió ella haberse visto situada en el abismo de la humillación para que la resiliencia en su espíritu la motivara a engrandecerse ante la imagen de empequeñecimiento a que la obligaban verse en el espejo arrogante del leonelismo.

Por ello perseveró ante la realidad de una muestra de simpatía reflejada en las encuestas de opinión y el entorno palaciego que en franco enfrentamiento con su esposo no dejaban de ver en ella la posibilidad de que realmente resultare de los suyos dada la oposición de su marido a que ella participara en las primarias…

Para los opositores al gobierno les he fácil partir de ligero sin advertir que con ello delatan una cultura machista que estigmatiza, en las esposas, una sumisión natural al marido en todos los aspectos; incluyendo, en este caso, la calidad de ciudadano. ¿Qué perdía el Dr. Leonel Fernández con reconocer la valía política de su esposa de cara a los acontecimientos políticos previos a las primarias de su partido? ¿Cómo no pudo advertir que aquellos momentos eran para pensar con cabeza propia y no con las lisonjas de sus acólitos?…

Lo que habría resultado como un chiste de mal gusto entre los seguidores de su esposo, fue tomado muy en serio por los danilistas. Tan en serio que no dejó de resultarles cual dolor de cabeza en ciertas ocasiones cuando estaban a la espera de la definición política de la doña. Pero esto estaba muy lejos de ser comprendido por los leonelistas sólo enfocados en echar el pleito contra Danilo, y finalmente contra Gonzalo Castillo de quien perdiera el propio Dr. Leonel Fernández.

Gonzalo ganó las primarias pírricamente no obstante estar aupado por el presidente de la República; lo que dejó cierto sabor amargo en el paladar de los danilistas en razón de que pudo haber tenido mayor efecto el beso de solidaridad de Doña Margarita… Beso que tampoco supo capitalizar el Dr. Leonel Fernández poniendo en agenda la valía coyuntural de su esposa. Al parecer, algún mal humor que debió enquistarse en sus cienes, tras perder las mismas, pudo haber activado definitivamente el detonante del distanciamiento político con Doña Margarita tras la decisión de él abandonar definitivamente las filas del PLD.

De manera que es injusto tildar de traición la actitud de Doña Margarita respecto de su actual realidad política. Ello sería insensato… Habría que verse en sus zapatos en los tiempos que antecedieron a las primarias de su partido y los días subsiguientes… Ni siquiera quienes permanecimos dando seguimiento a los acontecimientos en torno a la Doña, pudimos advertir el alto grado de decepción de que ella padecía. Nos bastó con la declaración de su esposo para comprender sin mayor asombro el freno a que la tenían compelida: “yo le dije que este no era su momento…”, confesó a los medios haberle dicho el marido cuando ella le advertía los riesgos de la división del PLD…

En verdad, de lo que se trata es de la realidad de una mujer preparada para dirigir los destinos de este país. Una mujer que se envalentonó y propuso con entereza su candidatura y con ella servir de puente de avenimiento entre los líderes principales de su partido en momentos en que ellos se enfrascaban en una lucha intestina que a todas luces amenazaba con desquebrajarse.

Una mujer a quien su marido se negó a ponderar su valía política, su compromiso con el Estado y a escuchar su propuesta de unidad partidaria, obligándola a decidir en permanecer al lado de los que valoran su alto potencial político al triunfo de cualquier candidatura en razón de habérsele impedido la propia…

De manera que por más que se trate de minimizar la escogencia de Doña Margarita por Danilo, o sea, por Gonzalo, con ella no deja de: Primero, valorarse a la mujer. Segundo, cerrar el camino al machismo… Tercero, garantizar las ayudas públicas vigentes. Cuarto, viabilizar el proyecto “Margarita Presidenta” de cara al 2024. Quinto, la adhesión y el retorno a la militancia peledeísta de adeptos a Doña Margarita. Sexto, desconcertar el actual discurso de un segmento del proselitismo y, séptimo, contribuir con la mayoría municipal en marzo 15, y con el triunfo en la primera vuelta en las presidenciales de mayo 17 venidero.

Por Ramón Nina T.

Anuncios

Relacionado