Doña Margarita entre “perder, perder” y “ganar, ganar”

Margarita Cedeño de Fernández (Doña Margarita) ha expresado que su candidatura a la presidencia de la República representa la mejor opción de triunfo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dado los enfrentamientos fratricidas que se producen a diario entre danilistas y leonelistas que se esgrimen argumentos ofensivos que no contribuyen más que a debilitar la unidad partidaria al tiempo que provocan una ascendente decepción y preocupación de una ciudadanía que precisa de la paz social en que cifra la búsqueda de la superación personal y la felicidad familiar.

En tal circunstancia ella visualiza que el lanzamiento de su proclama para participar en las primarias del Partido es la “tercera vía” que servirá, más temprano que tarde, de avenimiento en los más altos niveles de mando y las bases, sin que su condición de esposa y funcionaria resulte en mayor ventaja para los compañeros que encabeza su esposo, ni para los igualmente compañeros que encabeza su jefe en Palacio. De lo que se trata es salir al ruedo de las primarias para convencer a “los varones” de sus óptimas condiciones para arbitrar la unidad, la armonía y el triunfo peledeísta en primera vuelta.

Ha de considerarse como positivo para el futuro del país que el gobierno que se instale el 16 de agosto de 2020 tenga como reto la habilitación constitucional del Lic. Danilo Medina para que él pueda optar por la candidatura presidencial en el 2024.

Ello así porque, además de sanear el mayor escoyo de las diatribas, el o la gobernante para el período 2020-2024, aunque no fuere un peledeísta, tendría que contar con una gestión igual o superior a las que Danilo culminará ese mismo 16 de agosto de 2020. Eso Doña Margarita lo comprende y por tanto estaría presta a aportar para dicha habilitación.

Vale destacar lo risible que resulta de aquellos argumentos que pretenden restar validez a las legítimas aspiraciones presidenciales de Doña Margarita cuando alegan que ella no cuenta con estructura política en el partido… Opiniones, esas, que no hacen más que desvelar un sentimiento parcializado, mezquino y egoísta. Incluso pecan de insensatos al no reconocer que se trata de una verdadera dicha, a lo interno del PLD, poder contar con el liderazgo de la Doña en estos momentos cruciales en que está en peligro la unidad del partido con su consecuente derrota electoral.

Incluso vale un “ojo avizor” sobre los que osan hacer “ganancia de pescadores a río revuelto” y los que se comportan como las veletas… Para ellos importa poco la suerte del PLD porque al fin y al cabo los principales blancos en las mirillas de los opositores son Leonel y Danilo. Ellos dos son quienes vienen siendo objetos de todos tipos de irreverencias por parte de los que les niegan cualquier avance de progreso en el país y quienes se limitan a magnificar alegatos de corrupción, impunidad, inseguridad, y a proferir todo tipo de amenazas de enjuiciamientos y cárceles…

En definitiva, Doña Margarita está decidida a jugársela en aras de salvar una situación que luce irreconciliable y que atenta con la división de su partido, con la paz social y el estado de derecho reinante en el país; porque su proyecto no se trata de una improvisación, tal como hay quienes pretenden desenfocarla; sino más bien en él ella se empodera de su experiencia de Estado y su excelencia en el desempeño de larga data. De ello habla con creces ese historial de servidora pública que mueve a que la gente la aclame y a valorare de modo preferencial en las encuestas…

Doña Margarita, insistimos, está convencida de que este es su momento dada la tirantez irreconciliable en su partido. Un momento, incluso, anhelado por la mujer dominicana que ve en ella la avenida de una nueva era en que se aportará significativamente a favor de la igualdad de género, la inclusión, el desarrollo y el progreso de la familia. De lo antes dicho radica el concepto de “cualquiera de las dos candidaturas de ellos sería perder, perder” al tiempo que se define como la vía segura del “ganar, ganar”… Ya para Doña Margarita tampoco hay marcha atrás. En ella confiamos.

Por Ramón Nina T.

