Don Miguelo y Vakeró se fuman la pipa de la paz

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantante de música urbana Miguel Ángel Valerio Lebrón, mejor conocido como Don Miguelo, dio el primer paso para hacer las paces con el también cantante urbano Manuel Varet Marte, popularizado por su nombre artístico “Vakeró”, al publicar un post en el que aparecen varias fotos en las que figuran ambos junto a un emotivo mensaje, que fue respondido con respeto y admiración por el músico.

Los problemas de enemistad entre ambos artistas surgieron luego que el intérprete de “Carne” indicará en un concierto que el “Cantante de los raperos” le debía 70 mil pesos y que se hizo su enemigo para no pagarle, motivo por el que Vakeró le respondió a través de su red social que estaba dispuesto a resolver cualquier problema de forma personal y que si alguien le debía dinero se lo pagaría por las buenas o por las malas, ya que él no es una mujercita.

Luego de ese incidente de hace unos años, ahora los intérpretes urbanos se pidieron disculpas a través de Instagram, quién dio el primer paso fue Don Miguelo al escribir:

“Esta primera foto muestra la última vez que nos vimos.

De seguro si Dios quiere no será la última vez.

Cuando comencé por allá en el 2005

Siempre quise que los medios de comunicación le dieran la oportunidad a los demás talentos de distintos puntos del país; saben para qué? Pues para que haya un movimiento amplio hoy en día.

“Mi sueño se cumplió”, y quién soy yo para implantar enemistad con alguien?

Nadie…

No vinimos al mundo a caerle bien a todos pero! Si vinimos a cambiar gente para bien.

Hoy quiero decirte que gracias por tantos momentos de gloria que le ha dado a RD. Y sé que le seguirás dando más.

Los que me conocen saben que les he dicho que estás en el “TOP 5” de los mejores del mundo urbano.

No estoy buscando culpables de nada,

Ni culparme de nada.

Solo dejándoles saber a todos y todas que desde hoy en adelante con “MANUEL VARET MARTE” no hay ninguna espina que me puye.

Le deseo éxito, salud, y vida para que la viva con su familia y los suyos.

La vida no se trata de pedir perdón, se trata de no volverlo hacer.

Bendiciones para ti @vakero”.

Vakeró no se hizo esperar y respondió al mensaje de su colega de la siguiente manera:

“@donmiguelo Mi hermano me llega profundo lo que has escrito y esto es de Dios porque siento esa misma necesidad de volver a compartir como antes, me acuerdo cuando Trivolution, días antes, habíamos tenido un pleito, te fuiste a Nueva York y cuando regresaste, en medio de un ensayo para el festival Presidente, al verte pensé que no me ibas hablar y justo ahí me dijiste “Toma manin, bota esos In Ear que tienes, estos si son buenos”. Son unos Shure In Ear 215, los que todavía uso. En ese momento recordé unas palabras de mi compadre @villanosam que desde que me las dijo hace años, las he adoptado como ley de vida “Una vez se es amigo, se es amigo para siempre. Por más complicada que se vio nuestra situación, siempre espere en Dios el momento de arreglarlo y ese momento ha llegado. Entiendo que no somos seres perfectos, todos nos equivocamos en algún momento y nos dejamos dominar por el ruido alrededor pero que bueno que hoy se cierra ese capítulo y reanudamos esa linda amistad que tanto valoro. Demás está decirte lo mucho que te admiro y te respeto.

De corazón pido a Dios que pronto podamos sellar este bonito momento con un abrazo. “El perfume y el incienso alegran el corazón; la dulzura de la amistad fortalece el ánimo.” (Proverbios 27:9)”.

Ante estos sorpresivos mensajes de ambos aristas, las lluvias de comentarios y felicitaciones por tan bonito gesto de disculpa pública, no se hicieron esperar.

Anuncios

Relacionado