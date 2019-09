Don Miguelo y Anthony Santos promueven “Contigo no se me para”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. Don Miguelo y Anthony Santos volvieron a unir sus voces, en esta ocasión para lanzar a la radio nacional y las plataformas digitales “Contigo no se me para”, un merengue con notas de música electrónica y bachata.

El exponente urbano, autor y productor de la pieza musical, se esmeró en buscar durante casi un año la melodía que combina a la perfección lo mejor de ambos artistas y el ritmo que les ha dado resultados a lo largo de sus respectivas carreras.

“Contigo no se me para” viene siendo una versión en la que de alguna u otra forma me recuerda el éxito de “7 locas”. “Anthony y yo nos propusimos hacer algo que conectara desde los primeros segundos que nuestros seguidores escuchen el tema y el resultado ha sido muy positivo, comentó el artista urbano oriundo de San Francisco de Macorís.

Anthony Santos se ha caracterizado por su disposición al momento de colaborar con los exponentes urbanos y con Don Miguelo le ha ido muy bien. “Contigo no se me para” se encuentra disponible en YouTube, Spotify y otras plataformas digitales de alcance mundial.

