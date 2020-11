Don Miguelo sobre videos de niñas bailando canción de Manny Cruz: “Me imagino ya salieron a buscarlo preso”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exponente urbano Don Miguelo se cuestionó la tarde de este lunes si las autoridades habrían salido a arrestar al merenguero Manny Cruz , en relación a una compilación de videos que colgó en su cuenta de Instagram, en el que participan niñas bailando su más reciente sencillo “Santo Domingo”.

El cuestionamiento de Miguel Ángel Valerio, nombre de pila del artista, surge luego de que el pasado agosto fue apresado por divulgar videos de menores de edad bailando su sencillo “¿Y que fue?”, bajo el marco de un reto para promocionar su tema musical.

“Me imagino ya salieron a buscarlo preso. O sea, se dice que un niño o niña no puede salir bailando en la redes sociales, al menos en República Dominicana. ¿Y qué maldito relajo es?”, escribió el intérprete de “La Vainita” en su publicación, al tiempo de asegurar que no tiene nada personal contra Cruz, “sino que somos o no somos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hombre MIXTO (@donmiguelo)

También le puede interesar: Apresan al artista Don Miguelo por publicar videos de menores de edad bailando

Al momento del arresto de Miguelo, la institución del sistema de justicia, recordó a la ciudadanía que difundir el video en cuestión también representa una transgresión a la ley, razón por la que exhortó a los usuarios de las redes sociales a evitar la propagación de este tipo de contenido. En ese orden, señala, que la ley protege a los menores de sus propios padres por publicar y difundir vídeos y fotos que atenten contra su integridad y reafirmó su compromiso de combatir todo tipo de delito que se cometan contra los menores de edad.

La Procuraduría señaló además, que el artículo 1 del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes que establece que la autoridad, actúa de oficio en favor de la integridad del menor.