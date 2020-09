Don Miguelo promete concierto gratis al pueblo de SFM cuando pase COVID-19

View this post on Instagram

Prometo que cuando acabe lo de el COVID-19 les haré un concierto gratis a mi gente de “SAN FRANCISCO DE MACORÍS” en agradecimiento por el cariño, amor y respeto a mi persona. Y que vengan de todas partes del país a ver lo buena gente que somos acá y a compartir todos como hermanos😍. El resto del país es bienvenido y gracias por tanto. #yquefue #elmejordelbloque