Don Miguelo: “Nunca ha si mi intención dañar a nadie”

“COMUNICADO”… La idea de hacer el «challenge» con la canción «Y qué fue?», en el que participan niñas bailando, surge a partir de uno de los tantísimos videos que recibo a cada minuto de seguidores que me los envían con la esperanza de que los publique en mis perfiles de redes sociales. Esos videos me los envían padres y madres, con la aspiración de ver a sus hijas salir en mi Instagram. Cuando decidí publicar el primero, nunca lo hice con la intención de promover el morbo, ni con el objetivo de publicitar imágenes que pudieran causar un daño moral o de cualquier otro tipo en contra de ellos. Nunca en la vida. No necesito de esos recursos ni para popularizar mi música ni para ganar «seguidores» ni mucho menos para generar controversias. Nunca ha sido mi intención dañar a nadie –algo que espero con sinceridad no haya sucedido–, pero por la salud de todos, a partir de este momento en que vivimos tiempos tan angustiantes, daré por terminada la publicación de los videos de niños haciendo el «challenge», con el interés supremo de que concentremos nuestras energías en cosas más propositivas. Esperen y no desesperen… la semana próxima iniciamos rodaje del video con la participación de algunas mamacitas…. #yquefuechallenge #elmejordelbloque