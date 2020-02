Don Miguelo critica manifestantes frente a JCE; los acusa de buscar sonido

View this post on Instagram

Que el relajo sea en orden… a mi nadie me manipula, yo actúo, reacciono en base a tu actuación… lucha por los tuyos no! Por lo tuyo. República Dominicana 🇩🇴 no se dejen manipular ni por oposición ni por la posición. 🐓 mi lucha es silenciosa pero efectiva. Haz lo tuyo y que no te importe lo que haga el otro. No hables de democracia detrás del teclado, el 15 de marzo hazlo y si nos fallan otra vez pues habrá fuegooooo