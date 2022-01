Don H celebra éxito del sencillo “Pa’la calle voy”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW JERSEY. – El versátil artista “Don H” continúa ganando espacio en la industria musical, una muestra de ello, es el éxito del nuevo sencillo “Pa’la calle voy”, lanzado recientemente en las plataformas digitales, el cual alcanzó más de 15k visitas en menos de 2 semanas en YouTube

El estilo musical de DON H es muy completo, produciendo canciones para el consumo de diferentes naciones y gustos. El artista ha desarrollado un arte muy particular al incorporar elementos de otros géneros de la música urbana contemporánea; así, en sus melodías se destacan ritmos provenientes del hip hop, drill, trap y R & B, y también dancehall, el rap y el reggae.

Actualmente está trabajando en el estreno de dicho sencillo. El tema central de ese material audiovisual narra un mensaje donde refleja los errores que muchos jóvenes viven cada día. El vídeo musical fue grabado en New Jersey y la dirección estuvo a cargo de MP Carela, y la producción de audio fue trabajado por Soke Thug Pro desde España.

“Don H” tiene otras colaboraciones con otros talentos locales que puede escuchar en todas las plataformas digitales tal como YouTube, Spotify, Apple Music, entre otras. Sus planes a futuro incluyen grabar con Cosculluela, vivir de la música; estabilizar el movimiento urbano de New Jersey para sacar muchos jóvenes de la calle a través de la música. “Estoy trabajando arduamente en posicionar mi nombre como un icono mundial y participar en importantes eventos, como el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, y el proyecto de una serie sobre mi vida y la de “HotBoy”, puntualizó el artista.

Henderson Gómez, conocido en el medio artístico como “DON H” es un cantante dominicano, nacido en los Estados Unidos el 20 de mayo de 1994. Su interés por la música surge entre los 12 y 17 años de edad cuando tomó la música en serio, específicamente en el momento en que su hermano tuvo un accidente, en cual fallecieron amigos y familiares; entendió que la vida era muy corta y eso le motivó a escoger la música como profesión.

Desde el año 2015 su estilo está definido como un artista completo con muchas variaciones en sus canciones. Asimismo, el artista ha demostrado tener dominio de varios géneros ajenos al suyo. En ese mismo año “DON H” estrenó su primer sencillo, “Psicópata Mental “, pero la canción que le dio a conocer fue el tema “Me llamó la connect”, después de dicha canción se formó el grupo “Hotboy Mafia”, con su amigo Briga y Gta Montana. Luego invitaron a otros artistas locales para ser parte de su agrupación con el simple propósito de crear un nuevo movimiento en la ciudad de New Jersey.

Más tarde el músico trabajó en la grabación de varios sencillos, entre los que sobresale la canción “Bando “, este tema cuenta con más de 1 millón de view en la plataforma digital de YouTube, donde comparte rimas con Yung jefe , Gta Montana y Briga ; y “Shotta: junto a al exponente Waskilla .

A partir de entonces “Don H” se ha convertido en uno de los exponentes del género urbano más importante de New York y New Jersey en USA; tras ser reconocido por colaborar en diversos sencillos con HotBoy Mafia. A lo largo de su carrera artística ha trabajado con exponentes emblemáticos del género musical urbano como lo son: Lito Quirino con el tema “Flow flow”, Tivigunz “Nadie me detiene” y Confetti la exitosa colaboración con “Cardi B”, entre otros más.

