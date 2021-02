Don Francisco regresa a la televisión; prepara programa de entrevistas que será grabado desde Miami

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- El veterano presentador de televisión Mario Kreutzberger, popularmente conocido como Don Francisco, regresa a la pantalla chica luego de dos años fuera de los escenarios, con un programa de entrevistas que grabará desde la ciudad de Miami, Estados Unidos.

El popular conductor chileno, debutará en el espacio Don Francisco: Reflexiones 2021, con entrevistas que se realizarán a través de internet. Serán 10 capítulos con invitados de distintos ámbitos y cuyo tema central será conocer qué han hecho durante el periodo de confinamiento.

Si bien ha tenido experiencia con las plataformas digitales, el líder del extinto “Sábados Gigantes” reconoce que esta idea representa un desafío para él.

“Va a ser un aprendizaje para mí, porque antes no he hecho nada así. Lo único virtual que he hecho fue la ‘Teletón’ y ‘Vamos Chilenos'”, comienza relatando el comunicador de 80 años.

“Por internet le ves solo la cara a la persona, no la intensidad, los movimientos de las manos o de los pies, lo que tiene mucho que ver con entender lo que está expresando. En eso estoy, tengo el deseo de aprender”, agrega.

Las grabaciones no serán en Chile, sino que en Miami, Estados Unidos. En suelo norteamericano arrendó una oficina que queda cerca de su domicilio para la realización del programa que será emitido por CNN en español a partir del 15 de febrero.