Don Francisco reacciona tras boda de su nieta Nicole con una mujer

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Don Francisco, de nombre Mario Kreutzberger, recordado por ser el conductor del programa ‘Sábado Gigante’ participará en el último capítulo de temporada de un programa de televisión chileno llamado ‘Te paso a buscar’ en donde hablan de varios temas personales incluyendo en reciente nacimiento de su bisnieta y la boda de su nieta con otra mujer.

Nicole se casó en diciembre del año pasado con Stephanie Bruce en una ceremonia cuyos registros fueron compartidos en redes sociales.

En el posteo realizado por Vivi Kreutzberger con imágenes de la boda, la animadora destacó el hecho de que en Chile se puedan casar parejas del mismo sexo gracias a la Ley de Matrimonio Igualitario, la que entró en vigencia en marzo de 2022.

«Hace solo unos meses esta celebración no podría haber ocurrido, no todos tenían permitido amar a quien quisieran, si no a quien la sociedad permitiera, hoy el amor es amor! PUNTO», señaló Vivi en esa oportunidad.

En entrevista con «Te paso a buscar», Don Francisco también enfatizó que «las sociedades también van mejorando y aprendiendo, se van equilibrando. Históricamente, el mundo vive de ese equilibrio».

El famoso conductor, tiene una trayectoria de más de 60 años en la televisión por lo que ahora se encuentra en la tranquilidad de su país buscando y eligiendo proyectos cuidadosamente.

