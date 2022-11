Dominicanos varados en aeropuerto de Guatemala piden ayuda del Mirex; denuncian supuesto atropello

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una dominicana denunció que ella y otros treinta y seis pasajeros que se encuentran varados en un aeropuerto de Guatemala donde supuestamente están siendo víctimas de atropello sin recibir respuestas de su situación.

Según la dama que no ofreció su identidad, los pasajeros en espera tienen sus boletos de avión y llevan tres días, sin comer y durmiendo en el piso. “Nos tienen prácticamente secuestrados. Miren como nos tienen, y no nos dan respuesta. Nosotros estamos con nuestros papeles al día”, manifestó a través de un video que circula en las redes sociales este lunes.

Ante esta situación, piden la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (Mirex) para que acuda en su auxilio.

Señaló que han acudido donde los agentes de Migración y que solo le han indicado que no tienen nada que hacer, y según la demandante, “la aerolínea no los quiere regresar a su país y que los tiene ahí hasta el próximo domingo”.

“En nuestro país a los turistas bastante comodidad se les da y bastante derecho se les da. Entonces yo exijo mi derecho aquí. Espero que mi país haga algo, que me dejen aquí o que me regresen allá, porque ellos no hacen absolutamente nada”, manifestó la denunciante.

Relacionado