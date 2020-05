“Dominicanos USA” inicia campaña información elecciones 23 junio en NY

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- EL La organización “Dominicanos USA (DUSA)” en esta ciudad inició junto a otras entidades una campaña no partidaria para orientar los quisqueyanos sobre las elecciones primarias a celebrarse el próximo 23 de junio en este estado.

Dichas elecciones son para elegir a representantes al Congreso, Senado y Asamblea Estatal. Todavía no se sabe si NY tendrá primarias Presidencial ya que esta decisión está en Corte, según indicó Eddie Cuesta, director ejecutivo de DUSA.

DUSA ha registrado a más de 125 mil votantes en NY y trabaja para asegurar que la comunidad criolla esté informada sobre el proceso. Su página web es www.dominicanosusa.org

“Nuestro objetivo es asegurarnos de que los votantes de estas comunidades sub-representadas tengan la información necesaria para emitir un voto en ausencia como una alternativa segura y eficaz, sostiene Cuesta en un document de prensa.

“Estamos dando los primeros pasos para votar de una nueva manera, a través del voto en ausencia por correo. Con todos estos cambios rápidos, no es de extrañar que los votantes estén confundidos en relación con los pasos a seguir para emitir un voto de forma segura y ayudar a mantener la salud de nuestro sistema democrático”.

Los dominicanos que votan en estas elecciones deben solicitar un voto en ausencia antes del 16 de junio. La Junta de Elecciones enviará una solicitud de papeleta con un sobre y franqueo pagado, especifica Cuesta.

Las solicitudes pueden hacerse en línea en un nuevo sitio web creado por la Junta de Elecciones de la ciudad a través de www.nycabsentee.com La solicitud está disponible en español, chino, bengalí y coreano.

Una Orden Ejecutiva del gobernador Andrew Cuomo establece quién quiera votar en ausencia debido al COVID-19 debe indicar “enfermedad temporal” como la razón para solicitar una papeleta.

Estos cambios electorales deberían considerarse en futuras elecciones para permitir una votación segura en noviembre. En tiempos de crisis, es fundamental que los neoyorquinos participen en la elección de quién dirigirá nuestra ciudad en los próximos meses y en los años de reconstrucción.

Otros que se han integrado a la campaña son los directores ejecutivos Amy Loprest, de Campaign Finance Board; Betsy Gotbaum, de Citizens Union; Ester Fuchs, de Columbia University, Eliana Santos, de Dominicanos USA; Laura Ladd Bierman, de League of Women Voters of NYS y Karen Cummings de Community & Govt Affairs Liaison LiveOnNY.

Asimismo, Laura Wood, de Senior Advisor, General Council Mayor’s DemocracyNYC Initiative; Bitta Mostofi, Commissioner Mayor’s Office of Immigrant Affairs; John Park, de MinKwon Center for Community Action; Sarah Sayeed, de NYC Civic Engagement Commission y Megan Ahearn, del Program Director NYPIRG.

También David Estrada, de Sunset Park Business Improvement District; Jarret Berg, de Co-Founder Vote Early NY. Para mayor información llamar a los teléfonos 646-879-5770; 347-608-2777 y 646-265-6368

