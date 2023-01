Dominicanos son piezas importantes en equipos mejor armados en cada posición en GL

Cuando falta alrededor de un mes para que los lanzadores y los receptores comiencen a presentarse a los entrenamientos primaverales, es ahora de darle un vistazo a cuáles equipos tienen – basándonos en las proyecciones – el mejor grupo de jugadores en cada posición. Y gracias a nuestros amigos en FanGraphs, podemos hacer eso.

A continuación, desglosamos cuáles equipos proyectan ser los más sólidos en cada puesto del diamante en el 2023, según el WAR estimado por FanGraphs:

Receptoría: Azulejos (WAR de 5.9)

Jugadores claves: Alejandro Kirk, Danny Jansen

El mexicano Kirk tuvo una campaña revelación en el plato el año pasado, con OPS de .786, 14 jonrones y WAR de 3.8. Jansen, por su parte, sacó 15 cuadrangulares y puso un OPS de .855. Su WAR fue de 2.6. Si hacen algo parecido a eso en el 2023, dándole trueno al lineup de Toronto de principio a fin, cuidado con los Azulejos.

Rivales más fuertes: Orioles (5.5), Dodgers (5.1), Bravos (4.9), Filis (4.6), Yankees (4.6)

Primera base: Dodgers y Azulejos (WAR de 4.8)

Jugador clave — LAD: Freddie Freeman

Jugadores claves — TOR: Vladimir Guerrero Jr., Brandon Belt

Freeman terminó su primera temporada en Los Ángeles con un OPS de .918 y la mayor cantidad de hits (199) y dobles (47) en las Mayores, mientras que su WAR de FanGraphs fue de 7.1, un tope personal.

El dominicano Guerrero no pudo repetir su gran 2021, pero igual logró OPS de .818 con 32 vuelacercas. Y no olvidemos que sólo tiene 23 años, así que es bien probable que todavía no hayamos visto lo mejor de él.

Belt viene de un año por debajo y una cirugía de rodilla, pero entre el 2020 y el 2021 tuvo un OPS de .988 con 38 jonrones en 148 partidos.

Rivales más fuertes: Cardenales (4.4), Mets (4.4), Bravos (3.6), Rangers (3.1), Rays (3.0).

Segunda base: Astros (WAR de 4.5)

Jugador clave: José Altuve

En el 2022, el venezolano Altuve tuvo su mejor temporada desde que fue JMV de la Liga Americana en el 2017. Tuvo un OPS de .921 con 28 bambinazos para ayudar a los Astros a ganar su segunda Serie Mundial, y no hay motivos para pensar que no vaya a ser tan bueno en el 2023. Las conservadoras proyecciones de FanGraphs lo ven con un WAR de 4.2, tras 6.6 la campaña pasada.

Rivales más fuertes: Guardianes (4.2), Rays (4.1), Yankees (4.0), Rangers (3.9), Padres (3.8).

Campo corto: Rays (WAR de 5.6)

Jugador clave: Wander Franco

El dominicano Franco ha disputado sólo 153 encuentros desde que hizo en su debut en MLB en el 2021, y las lesiones (tirón en el cuádriceps y fractura de la muñeca derecha) lo dejaron fuera casi la mitad de la campaña del 2022. Sin haber cumplido todavía 22 años, el cielo es el límite para Franco, a quien FanGraphs proyecta con un WAR de 5.2 en el 2023. ¿Y por qué no? A pesar de las lesiones, liga para .282/.337/.439 con WAR de 4.7 en Grandes Ligas.

Rivales más fuertes: Mellizos (5.3), Padres (5.0), Rangers (5.0), Mets (4.7), Filis (4.7)

Tercera base: Cardenales (WAR de 5.5)

Jugador clave: Nolan Arenado

Arenado es un tremendo bateador que viene de poner OPS de .891 con 30 cuadrangulares en el 2022, pero buena parte del valor de la proyección de FanGraphs para el 2023 (WAR de 5.3) viene de su increíble defensa, que la ha permitido ganar 10 Guantes de Oro de forma consecutiva.

Rivales más fuertes: Guardianes (5.3), Astros (5.2), Padres (5.0), Rays (4.8), Medias Rojas (4.6)

Jardín izquierdo: Astros (WAR de 4.7)

Jugador clave: Yordan Álvarez

El cubano Álvarez viene de una temporada espectacular en la que bateó .306/.406/.613 con 37 jonrones, lo que normalmente sirve para llevarse el JMV, salvo que compitas con un hombre que dio 62 vuelacercas y un fenómeno que lanza y batea. Álvarez pareciera mejorar cada año y apenas tiene 25 años de edad.

Rivales más fuertes: Medias Rojas (4.0), Padres (3.7), Guardianes (3.4), Cardenales (3.3), Cerveceros (3.1)

Jardín central: Marineros (WAR de 5.8)

Jugador clave: Julio Rodríguez

El dominicano Rodríguez, flamante Novato del Año de la Liga Americana, puso OPS de .853 con 28 cuadrangulares y 25 bases robadas, generando un WAR de 5.3. La proyección es FanGraphs de un WAR de 5.6 para el 2023 es notable, pues lo ubica por encima de algunos de los mejores jugadores del momento, incluyendo a Mike Trout.

Rivales más fuertes: Angelinos (5.4), Mets (4.9), Bravos (4.8), Cardenales (4.1), Yankees (4.1), Mellizos (4.1)

Jardín derecho: Padres (WAR de 6.9)

Jugadores claves: Fernando Tatis Jr., Juan José Soto

Qué combo esto. Y la proyección sería todavía más alta si Tatis no se fuese a perder las primeras tres semanas de la temporada para completar su suspensión tras haber dado positivo en una prueba antidopaje. La pregunta es si veremos algo similar a lo que hizo entre el 2019 y el 2021, cuando tuvo OPS de .965 con 81 cuadrangulares y 52 bases robadas en sus primeros 273 juegos. Sólo el tiempo dirá.

Soto, por su parte, tuvo un año “por debajo” en el 2022, cuando ligó para .242/.401/.452 con 27 vuelacercas y encabezó las Grandes Ligas con 135 bases por bolas. Pero teniendo apenas 24 años de edad y salvo una lesión, parece obvio que Soto repuntará en el 2023.

Rivales más fuertes: Yankees (6.2), Dodgers (5.6), Astros (5.5), Bravos (4.6), Cachorros (3.5)

Bateador designado: Angelinos (WAR de 3.3)

Jugador clave: Shohei Ohtani

En el 2022, Ohtani tuvo un OPS de .875 con 34 bambinazos y además, dominó en el montículo, donde puso efectividad de 2.33 y lideró la Liga Americana con 11.9 ponches por cada nueve entradas en 28 aperturas. Sólo Aaron Judge evitó que no repitiera como JMV.

Rivales más fuertes: Astros (3.1), Yankees (2.7), Azulejos (2.7), Padres (2.7), Medias Blancas (2.7)

Rotación de abridores: Yankees (WAR de 16.3)

Lanzadores claves: Gerrit Cole, Carlos Rodón, Néstor Cortés, Luis Severino, Francelis “Frankie” Montás

Esto es lo que pasa cuando firmas a Rodón para sumarlo a una rotación que ya tenía a Cole y al cubano Cortés. Cole es Cole, un as con el talento para luchar cada año por el Premio Cy Young. Cortés tuvo un año revelación en el 2022, con efectividad de 2.44 en 28 salidas. Montás perderá aproximadamente un mes por lesión, pero Clarke Schmidt y el dominicano Domingo Germán brindan profundidad y calidad.

Rivales más fuertes: Mets (15.8), Rangers (15.6), Cerveceros (14.8), Bravos (14.4), Filis (13.8)

Relevistas: Bravos (WAR de 4.5)

Lanzadores claves: Raisel Iglesias, A.J. Minter, Collin McHugh

El cubano Iglesias fue clave para Atlanta tras llegar en un cambio a mitad de campaña, con promedio de carreras limpias de 0.34 en 28 presentaciones. De por vida en MLB, tiene efectividad de 3.00 y 157 salvados en ocho campañas. Minter (tasa de ponches del 35% en 2022) sigue siendo un zurdo extremadamente confiable para los innings finales. Y McHugh, a sus 35 años, sigue sin dar señales de estar bajando el ritmo. En su primera temporada con Atlanta, tuvo EFE de 2.60 y WHIP de 0.94 en 69.1 episodios.

Rivales más fuertes: Mets (4.4), Guardianes (4.3), Marineros (4.2), Filis (4.2), Mellizos (4.2)

