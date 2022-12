Dominicanos se preparan para celebrar Nochebuena, festividad navideña más esperada

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Nochebuena es una de las celebraciones más importantes y esperada por los dominicanos, y como de costumbre, desde ya los ciudadanos se preparan para celebrarla.

Desde tempranas horas de este viernes, ciudadanos se dirigieron de manera masiva a los supermercados y centros comerciales a comprar los artículos que no faltan en una mesa durante la celebración, fecha en que es tradición la cena en familia, aunque hay algunas excepciones, pues hay quienes prefieren hacer la cena familiar a fin de año.

Asimismo, las largas filas de personas, en paradas de autobuses, que viajan al interior del país para pasar la Nochebuena con sus parientes, se han incrementado.

También, cientos de dominicanos que residen en el exterior, han viajado para festejar con sus seres queridos, mientras otros han manifestado que no podrán ir a sus campos debido a que tienen que trabajar en este feriado, pero aun así les desean unas felices fiestas a sus parientes y demás ciudadanos.

Frutas, bebidas y platos típicos de Nochebuena

Como de costumbre, las quejas por los precios de los platos y/o artículos para preparararlo no faltan, pero esto no es impedimiento para que la misma se lleve a cabo. Aunque cada familia tiene una manera distinta de preparar sus comidas dependiendo la gastronomía de su país o región, para esta fecha, en República Dominicana hay varios platos típicos que no faltan en una cena navideña.

Entre los platos típicos para esta fecha están, el moro de guandules, aunque hay quienes optan por cocinar arroz navideño, pastelitos, croquetas, el cerdo azado, pollo rostizado, lasaña, ensalada rusa, pasteles en hoja, pastelitos, telera, pastelón de plátano maduro. Hay hogares donde también, le agregan espagueti rojo.

Hay hogares donde deciden comprar los alimentos cocidos para evitar cocinar y estar más relajados para esta reunión especial.

Entre las frutas típicas de la época están las uvas, manzanas, peras, nueces, coquitos y almendras.

Mientras que en la bebida, es típico que se tome ponche, sidra y vino, aunque también hay algunas excepciones debido a que cientos de ciudadanos prefieren tomar cerveza.

¿Porqué se celebra la Nochebuena?

La Nochebuena es una festividad cristiana que se celebra el 24 de diciembre de cada año, víspera del nacimiento de Jesús, hijo de Dios. Aunque las costumbres varían de un países a otro, en esta fecha es común la reunión familiar para cenar e intercambiar regalos.

Hay que destacar, que no todos celebran esta fecha, pues hay algunos que consideran que el origen de la misma es pagano y que se remonta a Egipto y al Dios Ra.

En el caso de los cristianos católicos, la Nochebuena concluye con la colocación del niño Jesús en el pesebre, el cual nace a la medianoche durante de una eucaristía especial denominada “Misa del Gallo”.

Previo a la celebración de la Nochebuena, es común la colocación de arbolitos navideños, los aguinaldo, guirnaldas y villancicos.

