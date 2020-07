Dominicanos respaldan Policía de NY con manifestación frente a cuartel en Manhattan

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Una manifestación de respaldo al Departamento de Policía de esta ciudad (NYPD) se realizó la tarde de este sábado en frente del cuartel 34 localizado en la avenida Broadway y la calle 183 del Alto Manhattan organizado por comerciantes y residentes en su mayoría dominicanos, en apoyo a la labor de la uniformada neoyorkina.

Docenas de Comerciantes, Activistas, Líderes Comunitarios y residentes, encabezada por el empresario Jeffrey García y convocada por la Asociación de Comerciantes de Inwwood, quienes mostraban carteles alucivos al respaldo al NYPDy gritando consignas como; “Fuera la anarquía, arriba la policía, Respeto a la policía, Fuera la Alcaldía, apoyo a la policía” , se hicieron sentir sín importarle el sofocante calor que había .

“Estamos apoyando a los oficiales de la policía, porque como vemos ya le han puesto las esposas, la masa silenciosa quiere que haya Ley, orden y Seguridad, le exhorto al concejo de la ciudad y al Alcalde que no le recorten a los policías porque eso hará que el crimen suba” , manifestó , Sammy Ravelo, activista y ex candidato al congreso de Estados Unidos por el distrito 16 .

Ahora mismo tenemos un caos en las calles y veo injusto un recorte al Departamento de Policía, pero tenemos un Alcalde que parece no quiere que ellos hagan su trabajo bien y está en contra haciendo lo indebido por casos aislado que han sucedido durante las protestas descontroladas” , dijo el activista Sergio Consuegra.

De su lado, el ex candidato a asambleísta por el distrito 71, Guillermo Alí Pérez, sostuvo “es muy lamentable que el cuerpo del orden que históricamente ha mantenido a nuestra comunidades organizadas, hoy en dia se vean atrofiada por la mala administración, tanto del Alcalde como del gobernador del Estado de Nueva York” .

“Tenemos que tener en cuenta que debemos sentirnos agradecidos con el NYPD, que son quienes protegen nuestras vidas, negocios y mantienen el orden, por eso me encuentro aquí dandoles mi apoyo y esperando que el Alcalde no haga el recorte que ellos no merecen se les haga” , indicó el empresario Cirilo Moronta.

Otros que se hicieron sentir en la manifestación de apoyo fueron Tirso Piña, el abogado y activista, doctor Manuel Andrés Aranda, entre otros representantes de la comunidad y el sector empresarial.

