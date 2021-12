Dominicanos preparados para celebrar Nochebuena y Navidad con llamado a no “bajar la guardia” ante COVID-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Los dominicanos se preparan para celebrar este viernes la Nochebuena y el Día de Navidad, con el llamado casi generalizado a no “bajar la guardia” respecto al COVID-19, y a la amenaza que supone la nueva variante de ómicron que, aunque aún no se ha detectado en el país, ya circula en varios países.

Desde las autoridades gubernamentales hasta el liderazgo político, económico y religioso nacional, han exhortado a la población a actuar con prudencia, moderación y en familia durante la celebración de las festividades navideñas.

En ese sentido, el Gabinete de Salud, que coordina la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, ha recomendado en reiteradas ocasiones a observar los protocolos como el distanciamiento y el uso de mascarillas para evitar un nuevo rebrote de la enfermedad.

Asimismo, han llamado para continuar la inoculación ha sido reiterado incluso por el propio presidente de la República, Luis Abinader.

Por el sector empresarial, Celso Juan Marranzini, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), que “no bajar la guardia” ante el coronavirus “es lo que hace posible que todo esté abierto, que no haya medidas de restricción como en otros países”.

“El mensaje es que no bajemos la guarida. Acordémonos que hay un contagio si no usamos la mascarilla y si no hay vacunas y, definitivamente, tengamos esperanza de que juntos podamos seguir avanzando, hay muchos retos, siempre lo habrá pero lo más importante es que existe la esperanza”, sostuvo Marranzini en un esperanzador mensaje a la población a través de un programa radial.

Mientras, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, aunque al dar a conocer el miércoles el boletín informativo epidemiológico nacional, dijo que la positividad de casos relacionados a al covid-19 es de 4.53% en las últimas 4 semanas y “que es la tasa más baja durante pandemia”, entiende que hay que seguir respetando el protocolo de lugar.

Asimismo, exhortó a la población a continuar con la vacunación para erradicar definitivamente al virus. “Nosotros hemos venido a Santiago a pedirles que se vacunen, de 14,025,000 inoculaciones que se han puesto, no tenemos ninguna complicación, nada es perfecto, es verdad, pero lo que no es perfecto es el coronavirus”, declaró.

SP notifica 5 decesos por covid y 422 contagios

El Ministerio de Salud Pública notificó este jueves cinco decesos por covid-19 y 422 nuevos contagios, lo que representa un aumento respecto a los primeros tres días de esta semana, en los que tampoco se había informado de muertes a causa de la pandemia.

El país acumula 4,228 fallecimientos por coronavirus y 412,685 contagios, según la información oficial, que da cuenta que 1,765 personas están infectadas del coronavirus en República Dominicana, incluyendo 266 pacientes que se encuentran hospitalizados, lo que representa el 12 % de las camas disponibles.

En tanto, 82 pacientes están ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI), que están al 14 % de su capacidad, mientras que 72 personas requieren de respiración asistida, por lo que están en uso el 15 % de los ventiladores.

La tasa de positividad diaria se ubicó en 7.65 % y la de las últimas cuatro semanas en 4.65 %.

En el último día se procesaron 7,132 muestras para detectar la enfermedad, agregó Salud Pública.

Gran afluencia de personas abarrota comercios de la Capital

Una gran cantidad de personas ha abarrotado los distintos comercios ubicados en la avenida Duarte, en el Distrito Nacional, para abastecer de mercancías, a propósito de la víspera de la Nochebuena.

Un reportero pudo captar el flujo de personas en un video facilitado a la redacción de El Nuevo Diario.

Como cada año, para esta época navideña, los ciudadanos abarrotan esa arteria comercial para comprar ropa, comida y cualquier otro utensilio. En el audiovisual se puede apreciar entaponamiento vehicular.

Poco flujo de pasajeros en parada de autobús del sur

Poco flujo de pasajeros se observa desde este jueves en la estación de autobuses hacia la región sur del país, conocida como “El Aeropuerto del Sur”, ubicada en la avenida Duarte.

Durante un recorrido realizado por El Nuevo Diario, se evidenció que pocas personas estaban abordando los autobuses para visitar a sus familiares en la víspera de Nochebuena.

Al conversar con el secretario de disciplina de la Parada del Sur, Ángel Tolentino, dijo que la poca presencia de pasajeros podría ser porque muchos prefieren viajar para el final del año.

En cuanto al pasaje, Tolentino dijo que sigue al mismo precio. Hacia San Juan RD$400, Elías Piña RD$700 y al Cercado RD$500.

Relacionado