Dominicanos piden autoridades de NY no objeten proceso de votación presidencial RD

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Ante la normativa que obliga a los neoyorquinos a mantener distanciamiento social debido a la cuarentena, dirigentes de los principales partidos de la República Dominicana solicitaron a las autoridades municipales y estatales que no objeten el proceso de votación de los dominicanos en el exterior.

Con ese propósito, los dirigentes de los partidos Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo (FP) y otros se acercaron al congresista Adriano Espaillat, el concejal Ydanis Rodríguez y los asambleístas Carmen de la Rosa y Víctor Pichardo para que intercedan ante el gobernador Andrew Cuomo y el alcalde Bill de Blasio e instruyan la comunidad sobre los lugares y establecimientos donde se podría votar sin violar la disposición que obliga a mantener al menos seis pies de distancia entre las personas para evitar la propagación del COVID-19, que hasta este miércoles ha cobrado la vida de más de 30 mil personas en el área triestatal.

Entre los que hablaron con los funcionarios electos figuran Julio Mateo (PRM), Francisco Robles (FP), Radhamés Gracía (PRSC), Luis Ferreras (BISD), Rolando Bautista (AlPaís), Fausto Echavarría (Frente Amplio), Isaac R. Filpo (PHD), Daniel Domínguez (APD), Manuel Pérez (PRSD) y Arileyda Núñez (PUN).

A continuación, la carta traducida al español:

“Queridos gobernador Cuomo y alcalde De Blasio:

A la luz del empleo del estado de votación universal en ausencia debido a la pandemia de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) para su próxima elección primaria, solicitamos su orientación sobre el manejo más apropiado de la votación de la diáspora dominicana en el estado de Nueva York para la República Dominicana. próximas elecciones presidenciales y del Congreso el domingo 5 de julio de 2020.

Como saben, más de 800,000 dominicanos estadounidenses llaman hogar a Nueva York, con mucho, el segmento individual más grande de la diáspora global del país caribeño. Del mismo modo, estamos seguros de que sabe que más de la mitad de la población dominicana de Nueva York reside en los barrios del norte de Manhattan y el Bronx.

Históricamente, la votación de la diáspora se ha administrado a través de un voto en persona en varios sitios de votación en toda la ciudad, y los delegados con sede en la ciudad de Nueva York de los partidos políticos de la República Dominicana y la Junta Central Electoral (JCE) han solicitado asistencia para la apertura de la votación. sitios para las elecciones de julio.

Por lo tanto, esperamos que sus oficinas brinden orientación sobre la administración del voto en persona en Nueva York para las próximas elecciones de la República Dominicana el 5 de julio de 2020. Del mismo modo que estamos preservando el valioso derecho de votar aquí en los Estados Unidos mientras se toman. precauciones necesarias, también debemos asegurarnos de proteger este derecho crítico para aquellos que continúan ejerciéndolo en sus países de origen. Agradecemos su atención a este importante asunto y esperamos trabajar con usted”.

Texto original:

“Dear Governor Cuomo and Mayor de Blasio:

In light of the state’s employment of universal absentee ballot voting due to the Coronavirus Disease (COVID-19) pandemic for its upcoming primary election, we request your guidance on the most appropriate management of the Dominican diaspora’s voting in New York state for the Dominican Republic’s upcoming presidential and congressional election on Sunday, July 5, 2020.

As you know, more than 800,000 Dominican-Americans call New York home, by far the largest single segment of the Caribbean country’s global diaspora. Likewise, we are confident that you are aware that more than half of New York’s Dominican population resides in the neighborhoods of Northern Manhattan and The Bronx.

Historically, diaspora voting has been administered via an in-person vote at various polling sites across the city, and New York City-based delegated from the Dominican Republics’ political parties and Central Electoral Board (JCE) have requested assistance with the opening of poll sites for the July election.

Therefore, it is our hope that your offices will provide guidance on the administration of in- person voting in New York for the Dominican Republic’s upcoming election on July 5, 2020. Just as we are preserving the precious right to vote here in the United States while taken necessary precautions, we must also ensure that we protect this critical right for those who continue to exercise it in their countries of origin.

Por Jhonny Trinidad

