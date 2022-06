Dominicanos NY valoraron rectificación padre Chelo de acusación hizo en La Vega

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Decenas de dominicanos residentes en esta ciudad valoraron la rectificación del sacerdote de la Diócesis de La Vega, Rafael Delgado Suriel (Padre Chelo), sobre las acusaciones que hiciera contra el comunicador Carlos Gutiérrez (Carlito de La Vega) de vender droga en su negocio.

El padre Chelo, durante una procesión junto a decenas de feligreses en un viacrucis con motivo del Día de Corpus Cristi, se detuvo frente al negocio y vociferó: “ahí hay droga metida, tú lo sabes que sí”.

En documento de prensa, los quisqueyanos en NYC expresan que el padre hizo bien en reconocer que se equivocó al hacer infundadas acusaciones contra Gutiérrez. “Errar es de humanos, perdonar es divino, rectificar es de sabios” como dijera Alexander Pope, poeta inglés de los más reconocidos del siglo XVIII.

Manifestaron que conocen a Carlito de La Vega desde hace décadas y siempre fue ejerciendo la comunicación para un influyente canal de televisión en RD, convirtiéndose en el mayor productor de TV en adquirir cuñas comerciales entre sectores políticos, empresariales, comerciantes, comunitarios, deportistas, y religiosos; nunca se le vio ligado a ningún grupo del bajo mundo ni en acto ilícito.

Hasta nosotros ha llegado la información extraoficial, que otros comerciantes aledaños al “colmado” de Gutiérrez han visto mermadas sus ventas y están acudiendo a diferentes mecanismos para lograr que le sea cerrado.

Luego del impase, el padre Chelo y Carlos se reunieron, expresando el último en un video: “padre dígale a nuestra gente que no tengo que ver nada con droga”, respondiendo el sacerdote: “no, no, en todas partes hay situaciones y llegan gente con droga, nunca quise decir que usted es un narcotraficante”.

“A Carlos no lo había tratado, es familia de una familia digna en esta comunidad, no lo sabía, pero entre él y yo no existe absolutamente nada, al contrario, nos estamos conociendo, abrazando, porque hay muchas gentes dañinas, envidiosos, que quiere hacer daño”, precisó el cura.

Entre los firmantes del documento figuran: el autor de esta crónica, los empresarios Cirilo Moronta, Yomare Polanco, y Wilson Báez. Además, Roberto Gerónimo de “El Show de Roberto Gerónimo.

Asimismo, Eddie Heredia, productor del programa TV “Opción NY; Caroline Pimentel, del programa TV “El Corazón de la Medina”; William Jiménez, director de CostaVerdeRD; y Roberto García, presentador de TV.

Además, Darío Abreu, ex secretario general del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP-NY); Manuel Ruíz, reportero internacional; los comerciantes Andrés Gómez, Ernesto Madera, y Juan Luis Torres; los profesionales Julio Alcántara (contador), Miguelina de Suárez (profesora), Isidro Ramos (ingeniero), y Antonio Mena (abogado), entre otros.

