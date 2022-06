Dominicanos NY complacidos con regreso El Pachá a la radio neoyorkina

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Dominicanos residentes en esta ciudad se manifestaron complacidos con que el controvertido locutor, animador y presentador de televisión, Frederick Martínez (El Pachá) haya regresado a la radio neoyorkina.

Dicen que El Pachá es un fenómeno en la radio que nos divierte, orienta, informa y actualiza en los diferentes aspectos de la cotidianidad y por eso los extrañamos mucho durante su retirada de la Gran Manzana.

Luego de más de dos años de ausencia, El Pacha ingresa nuevamente a la “La Mega 97.9 FM” como parte del “Vacilón de la Mañana”, espacio sin competencia en la urbe desde las 6:00 AM a 11:00 AM, de lunes a viernes, compartiendo escenario con el estelar DJ Aneudy, quien lo dirige.

Martínez, considerado unos de los comunicadores dominicanos de más éxito en USA, con trayectoria de 35 años de carrera ininterrumpida, conquistando premios en su trayectoria en la RD y EUA, firmó contrato con la “La Mega”, una de las estaciones radiales más populares de los Estados Unidos, con millones de radioescuchas en el área triestatal.

Fue un contrato muy selectivo y amplio en favor de las dos partes, se informó. Al parecer, Martínez viajará todos los fines de semana a RD para participar en su estelar programa “Pégate y Gana con El Pacha”.

“¡New York es mío! Gracias a Arturo Sosa, director de la emisora por esta segunda oportunidad, al gran equipo del Vacilón, un equipo ganador”, exclamó el afamado locutor al reiniciar sus labores el pasado martes.

“Llego cargado de humildad y aportar contenido para seguir con los números altos de este programa; vengo a trabajar duro, gracias a mis seguidores por este gran respaldo en mi primer día, todos me conocen, soy un hombre de la radio y eso no se me olvida”, agregó.

“Soy un hombre nuevo y se hacía necesario llegar a la radio local y más a La Mega, la número uno en el mundo como lo es donde siempre será mi casa. Gracias a todos”, concluyó El Pachá.

Relacionado