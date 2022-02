Dominicanos NY apoyan proyecto legalización inmigrantes indocumentados en EUA

Comparte esta noticia

EL NUVEO DIARIO, NUEVA YORK.- Dominicanos encuestados aquí sobre el proyecto de ley que cursa en el Congreso de los Estados Unidos, que procura la legalización de millones de inmigrantes indocumentados, dijeron apoyarlo en toda su extensión.

Decenas de quisqueyanos preguntados en los vecindarios de Washington Heghits e Inwood, en el Alto Manhattan, lugares que concentran el más alto número de criollos residiendo en EUA y todo el exterior, solo uno dijo no estar de acuerdo, pero el resto coincidió en manifestar que los indocumentados contribuyen enormemente a la economía de la unión americana por lo que merecen su legalización.

Entre quienes respondieron preguntas de este reportero, podemos citar a Jaime Vargas, sociólogo, empresario, dirigente político y comunitario; César González, dedicado a la venta de libros; Román Polanco, periodista; y el ciudadano José Ortega.

Asimismo, Johnny Araujo también se mostró de acuerdo con la legalización. Solo Marcos Castillo dijo no estar de acuerdo con que se legalicen, porque es un proyecto largo y hay muchas personas que no lo van a entender. Además, hay que pagar muchos impuestos y muchos no lo podrán pagar, sostuvo.

El proyecto “Ley Dignidad” aplicaría para personas que hayan estado en el país por más de 5 años, no hayan cometido ningún delito y hayan pagado impuestos. Asimismo, pagarían durante 10 años $1,000 dólares anual, a razón de 83 dólares al mes.

Según la autora del proyecto, la congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, el dinero recaudado crearía una fuente para que los trabajadores norteamericanos vuelvan a capacitarse o encuentren un nuevo oficio.

La legisladora, dijo que su plan tiene un enfoque integral y de largo alcance que reforzaría la protección de la frontera, pondría fin a la inmigración irregular, castigaría a los que infrinjan el paso y ofrece una oportunidad de largo tiempo para que los trabajadores indocumentados en USA vivan con “dignidad”.

