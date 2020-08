VÍDEOS: Dominicanos Machado, Tatis y Lamet se roban el show contra los D-backs

EL NUEVO DIARIO, SAN DIEGO.- El antesalista Manny Machado pegó dos vuelacercas, el parador en corto dominicano Fernando Tatis Jr., continúa jonroneando y los Padres de San Diego vencieron 9-5 a los Diamondbacks de Arizona.

Machado (4) pegó de cuatro esquinas en el primero y segundo episodio, ambos cuadrangulares sin corredores por delante contra el trabajo del abridor Madison Bumgarner.

Mientras que Tatis Jr. (8) ligó jonrón en la segunda entrada, también contra Bumgarner, con un compañeros por delante.

Tatis, hijo del ex jugador de cuadro de Grandes Ligas, condujo una curva de 2-2 a unos 418 pies hacia la segunda cubierta con dos outs en la segunda, su octavo jonrón, para una ventaja de 5-0.

