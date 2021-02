Dominicanos inundan talento menor de 25 años en las Grandes Ligas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- ¿Quién es el número 1 en un draft de jugadores con menos de 25 años?

Si estuvieses construyendo un equipo hoy y solamente pudieras elegir a jugadores con menos de 25 años – tanto estrellas de Grandes Ligas como prospectos de liga menor, todo mientras que no tengan más de 24 años en el 2021 — ¿a quién elegirías? Es una pregunta difícil, pero entretenida. Hay varios superestrellas jóvenes que han demostrado que pueden triunfar en las Mayores. Uno de ellos acaba de firmar una extensión de contrato de 14 años con un valor de US$340 millones. También hay prospectos de gran promesa que todavía no han pisado un terreno de Grandes Ligas.

¿Qué se hace?

Elegimos a cinco escritores de MLB.com – los expertos en prospectos de MLB Pipeline Jim Callis y Jonathan Mayo; el reportero nacional Jesse Sánchez; y los analistas Sarah Langs y Mike Petriello – para participar en un draft en el cual cada uno eligió a cinco jugadores con menos de 25 años para generar una lista de “25 jugadores con menos de 25 años”. El reto aquí es que no es simplemente para el 2021, sino para la siguiente temporada y en adelante, por lo que hay que hallar un balance entre lo que han demostrado los ligamayoristas establecidos y el potencial de algunos prospectos que quizás sean adolescentes aún.

No hay una respuesta correcta. Nos divertimos viendo cómo cada persona afrontó sus selecciones. A continuación, presentamos las 25 selecciones en un draft estilo serpiente.

1. Langs: Juan Soto, OF, Nacionales (Edad en 2021: 22 años)

Elegir a Soto primero fue algo obvio. La comparación de Soto para el 2021, según las proyecciones ZiPS, es Ted Williams, y los únicos otros jugadores que han puesto números como los de Soto para empezar una carrera hasta ahora son Salones de la Fama y Mike Trout.

2. Callis: Fernando Tatis Jr., SS, Padres (Edad en 2021: 22 años)

Supuse que estaría eligiendo entre Soto y Ronald Acuña Jr. con la segunda selección porque Tatis sería el No. 1, por lo que con gusto lo agarro. Para mí, esos eran los mejores tres y hubiese elegido a Tatis por el valor que aporta en su posición y por su juego en sentido general. Hubiera estado conforme con el increíble bate de Soto si hubiese terminado con él, y Acuña no tiene mucho que envidiarles a esos dos.

3. Sánchez: Ronald Acuña Jr., OF, Bravos (Edad en 2021: 23 años)

El dinámico Acuña es uno de los talentos más electrizantes de las Mayores y es fácil entender por qué se ha establecido como uno de los rostros del deporte a tan corta edad. ¿Necesitas un jonrón? Acuña Jr. es capaz de darlo. ¿Qué tal una jugada despampanante para salvar el juego? Eso también lo puede hacer. ¿Robarse una base o sacar a un corredor? No hay problema. No hay nada que no sea capaz de hacer y el cielo es el límite. Algún día, recordaremos la carrera de Acuña Jr. y diremos que presenciamos algo extraordinario. Podremos decir que vimos una carrera Salón de la Fama de principio a fin y que fue deleitante. No hay nadie a quien preferiría para empezar mi equipo.

4. Petriello: Wander Franco, SS, Rays (Edad en 2021: 20 años)

Siento que aquí, la cuarta selección es cuando esto se pone interesante, porque los tres jugadores ya elegidos están destinados a terminar en el Salón de la Fama. (Sí, estoy consciente de lo jóvenes que son. Y no, no es broma.) Entonces, ahora me toca elegir entre el mejor prospecto del béisbol u otro jugador joven que ya ha demostrado algo en las Mayores. Me voy a arriesgar y me voy con Franco, quien probablemente debute en el 2021. ¿Un bateador ambidiestro de 20 años capaz de defender las paradas cortas que lleva más boletos en ponches en ligas menores y ha demostrado poder en bruto? Me apunto.

5. Mayo: Luis Robert, OF, Medias Blancas (Edad en 2021: 23 años)

Debo reconocer que esperaba que Mike se fuera con un jugador de Grandes Ligas para poder tomar a Franco aquí. Y de haber podido agarrar a Franco y a Robert con selecciones consecutivas, hubiese quedado encantado. Sé que la producción de Robert mermó en la recta final de 2020, pero hay que recordar que fue simplemente un mes malo. Es cierto que tiene que trabajar en su disciplina al bate, ya que su índice de ponches de 32 por ciento fue uno de los peores en las Mayores. Pero le sigo teniendo fe a sus herramientas ofensivas. Y no podemos olvidar su defensa increíble en el jardín central.

6. Mayo: Vladimir Guerrero Jr., 1B/3B, Azulejos (Edad en 2021: 22 años)

Guerrero Jr. es el primero prospecto a quien le asignamos un grado de 80 en cuanto al bateo se refiere y aunque es cierto que no ha estado a las alturas de las expectativas todavía, ha aportado en las últimas dos temporadas, en las que ha acumulado bWAR de 2.1. Quizás esté bajo más presión para rendir al bate si resulta que es inicialista de tiempo completo ahora, pero aún tengo fe en que Guerrero Jr. va a producir lo suficiente sin importar dónde juegue. Y en el 2021, tendrá apenas 22 años.

7. Petriello: Rafael Devers, 3B, Medias Rojas (Edad en 2021: 24 años)

Devers tuvo un 2020 decepcionante. Lo entiendo. Hay dudas sobre su defensa en la tercera base, y quizás su futuro sea en la inicial o como bateador designado. Eso también lo entiendo. Aun si quisiera preocuparme más de la cuenta por el extraño béisbol del 2020, el hecho de que dejar OPS+ de 110 a los 23 años podría ser considerado “una temporada floja” te dice mucho sobre lo grande que fue su campaña de revelación en el 2019. Entre el 2019 y el 2021, Devers tuvo la tercera mayor cantidad de batazos duros (velocidad de salida de 95 millas por hora o más) en Grandes Ligas. Aun en el 2020, el índice de barriles de Devers incrementó, aunque se vio perjudicado por un alto índice de ponches. Disputará todo el 2021 con 24 años y representa la combinación perfecta de “ya se ha probado” y “tiene más que demostrar”.

8. Sánchez: Eloy Jiménez, Medias Blancas (Edad en 2021: 24 años)

Es difícil creer que Jiménez ya tiene 24 años. La primera vez que lo vi tenía 15 años. Quizás para algunas personas es demasiado corpulento, pero sigue siendo lo suficientemente ágil como para jugar en los jardines a diario de ser necesario. Recuerden que Jiménez sigue siendo el guardabosque izquierdo titular del equipo y que de vez en cuando verá acción como BD. Eso no es algo malo. Quieren tener su bate en la alineación. Yo también querría su bate en mi alineación.

9. Callis: Adley Rutschman, C, Orioles (Edad en 2021: 23 años)

Si estuviésemos seleccionando lineups completos, Rutschman quizás hubiese sido elegido más temprano porque no hay muchos receptores con menos de 25 años que se proyectan como superestrellas. Llevo cubriendo a los prospectos durante más de tres décadas, y Rutschman tiene las mejores herramientas de cualquier receptor que he visto. No tienen tanta habilidad atlética como Joe Mauer, pero tiene mucho más poder. Y aporta más poder y una defensa más avanzada que Buster Posey a esta etapa también. Rutschman es un bateador ambidiestro con habilidad con el madero, poder y disciplina – y tiene madera para ganar un Guante de Oro detrás del plato.

10. Langs: Spencer Torkelson, 3B, Tigres (Edad en 2021: 21 años)

Siempre que tienes la oportunidad de agarrar al uno de los tres mejores prospectos del béisbol, lo haces. Dado el estilo serpentino del draft, mis selecciones estuvieron bastante apartadas. Por lo tanto, para cuando llegué aquí a mi segunda selección, era hora de los prospectos. Torkelson se destaca por su poder y los videos que han salido de los primeros días de los entrenamientos de primavera han sido muy divertidos. Será maravilloso ver lo que Torkelson logra en el 2021, con una temporada de liga menor, y tenemos que suponer que vamos a verlo en un uniforme de los Tigres en uno o dos años.

11. Langs: Jarred Kelenic, OF, Marineros (Edad en 2021: 21 años)

Luego de tomar a Torkelson, el tercer mejor prospecto de Grandes Ligas, el No. 4 en la lista era el siguiente paso lógico. El jardinero, quien fue elegido por los Mets con la sexta selección del Draft del 2018 y fue canjeado a los Marineros por Robinson Canó y Edwin Díaz parece que estará a las puertas del equipo grande esta temporada. La última vez que hubo una campaña de liga menor, en el 2020, Kelenic tuvo slugging de .540 entre tres niveles, incluyendo .542 en Doble-A, el nivel más alto que ha alcanzado. Kelenic hace mucho contacto duro y cuando llegue, aportaría poder a la alineación.

12. Callis: Julio Rodríguez, OF, Marineros (Edad en 2021: 20 años)

Realmente esperaba irme con dos primeras selecciones generales consecutivas aquí porque me agrada bastante el potencial ofensivo de Torkelson, pero Sarah me lo ganó. Aun así me quedo con el potencial ofensivo de Rodríguez, quien arrasó con el pitcheo en Clase-A Alta por tres semanas a la edad de 18 años. Podría batear .280-.300 con 35-40 jonrones por temporada y podría debutar en la Gran Carpa con apenas 20 años de edad esta campaña.

13. Sánchez: Sixto Sánchez, LD, Marlins (Edad en 2021: 22 años)

Soy un gran fan de los jugadores dinámicos y electrizantes (Vean la selección Nro. 3). ¿Y cuando ese jugador es un pitcher? ¡Aún mejor! Sánchez sueña con ser el próximo Pedro Martínez y mientras que le falta mucho para conseguir los grandes logros de su ídolo y compatriota dominicano, es genial tener una meta como esa. Esto es lo que sabemos: Sánchez cuenta con una recta de cuatro costuras que alcanza las 100 millas por hora, otra de dos costuras que oscila entre 96-97 mph, un cambio, una curva y un slider. ¿Necesitan más? También lleva un número nuevo en su espalda que siempre deseó: El 45 que utilizaba ya saben quién.

14. Petriello: Yordan Álvarez, BD/OF, Astros (Edad en 2021: 24 años)

Estoy aquí para asumir el riesgo, y qué mayor riesgo en un draft como este que con “el jugador con las rodillas lastimadas y sin posición en la defensa”. O Álvarez exhibe un nivel de élite con el madero o deja de estar en las Grandes Ligas, cualquiera de las dos. La vara es alta. Pero el dominicano se vio tan bien en 2019, con números ofensivos extraordinarios (.313/.412/.655) que voy a pasar desapercibido el hecho de que sólo vio acción en dos juegos en 2020 debido a una doble lesión de rodilla. Si Álvarez está sano – y acepto que el “si” tiene mucho peso aquí – todo lo que mostró en 2019 nos dice que ya es uno de los mejores toleteros de este deporte. Quiero eso en mi equipo.

15. Mayo: Ke’Bryan Hayes, 3B, Piratas (Edad en 2021: 24 años)

Les contaré un pequeño secreto detrás de bambalinas. Jim Callis predijo que yo tomaría al antesalista de los Piratas aquí, y no quise decepcionarlo. La verdad es que, ya tenía en la mira a Hayes mientras esperaba mis próximas dos selecciones en este draft tipo serpentina. Sí, soy originario de Pittsburgh, pero Hayes me viene gustando desde hace tiempo, y ¿quién me puede culpar tras el fantástico debut que tuvo? El chico siempre ha mostrado una defensa con calibre de Guante de Oro y la habilidad para hacer contacto, pero el poder apareció realmente una vez que llegó al PNC Park. Quizás ahora un OPS de 1.124 a lo largo de una temporada completa sería pedir demasiado, pero Hayes luce como un futuro miembro del Juego de Estrellas para mí y claramente es el jugador más interesante de los Piratas ahora mismo.

16. Mayo: Gleyber Torres, 2B, Yankees (Edad en 2021: 24 años)

Hasta ahora me han sorprendido dos cosas: que he escogido solamente a jugadores con experiencia en Grandes Ligas (Hayes oficialmente sigue siendo un prospecto) y que Torres haya durado tanto. Sí, su temporada del 2020 no fue tan buena, hablando de un muchacho que ha jugado en el medio del cuadro por dos años seguidos por los Yankees, ha sido convocado al Juego de Estrellas en dos ocasiones, finalizado de tercero en las votaciones al Premio Novato del Año en 2018 y ya ha acumulado un bWAR de 6.6. El venezolano jugará toda la campaña del 2021 a la edad de 24 años, y si los Bombarderos logran llegar a la postemporada, sé que Torres tiene números de por vida de .342/.432/.605 en octubre.

17. Petriello: Ozzie Albies, 2B, Bravos (Edad en 2021: 24 años)

Ya he tomado riesgos hasta ahora. Franco todavía no debuta en la Gran Carpa; Devers dio un paso hacia atrás en 2020; Álvarez se lesionó y es un BD. Es hora de algo de certidumbre, y eso mismo es lo que obtenemos de Albies, quien, en partes de cuatro temporadas, ha demostrado que puede ser un bateador 10% mejor que el promedio en Grandes Ligas, ofreciendo de paso algo de poder y defensa en la intermedia. Estoy un poco deprimido sobre el techo de Albies, en el sentido que no veo el trueno suficiente en su bate como para permitirle dar ese siguiente paso hacia el superestrellato, pero está bien. El curazoleño debería ser un segunda base entre sólido y algunas veces con calibre de Juego de Estrellas por los próximos ocho a 10 años.

18. Sánchez: Mike Soroka, LD, Bravos (Edad en 2021: 23 años)

¿Qué pero le podríamos poner a Soroka? Sí, se está recuperando de un desgarre en el tendón de Aquiles derecho que sufrió en agosto pasado, pero está mejorando y podría estar en el roster del Día Inaugural si tiene sentido. ¿Qué tan bueno puede llegar a ser cuando esta salud? Bueno, tuvo el tercer mejor promedio de efectividad en la Liga Nacional (2.68) y finalizó de segundo en las votaciones al Premio de Novato del Año de la Liga Nacional en 2019. Lanzo solamente 13.1 innings antes de la lesión en 2020. Soroka ha estado afinando su mecánica y fortaleciendo sus piernas como parte de su rehabilitación, su arduo trabajo ya está dando resultados. Sus sesiones de pitcheo tempranas sobre terreno plano han sido sólidas y existe una buena probabilidad de que lo veamos sobre el montículo en un juego más temprano que tarde.

19. Callis: Bobby Witt Jr., SS, Reales (Edad en 2021: 21 años)

Esta fue una elección difícil para mí porque hay muchos jugadores bien talentosos y sólo me quedaban dos selecciones. Solamente entre los campocortos, podría haber escogido a Witt, CJ Abrams o al dominicano Marco Luciano entre los prospectos y a Bo Bichette (a quien yo considero como el Nro. 12). Opté por el muchacho con las mejores herramientas en general en Witt. Luce como un jugador que permanecerá en el shortstop por más tiempo que los otros que mencioné, y podría convertirse en un jugador del club 30-30 a fin de cuentas.

20. Langs: Dylan Carlson, OF, Cardenales (Edad en 2021: 22 años)

Carlson bateó .200 en 119 presentaciones en el plato por los Cardenales en 2020, pero vale la pena ver más allá de sus resultados del año pasado para un joven jugador que se está aclimatando a las Mayores. A pesar de los resultados, el muchacho hizo bastante contacto de calidad. De hecho, como lo destacó nuestro colega David Adler en enero, 28.9% de su contacto fueron tanto batazos duros (a una velocidad de salida de 95+ mph) y con el ángulo de despegue óptimo (8-32 grados). Sólo cuatro jugadores tuvieron por lo menos 75 bolas conectadas con una tasa más alta de contacto y ángulo óptimos: Freddie Freeman, Matt Chapman, Will Smith y Corey Seager. Esa es una gran compañía, y buenas noticias para la ofensiva de los Cardenales.

21. Langs: Andrew Vaughn, 1B, White Sox (Edad en 2021: 23 años)

Vaughn es el 14to mejor prospecto ahora mismo después de haber sido seleccionado de tercero general en el Draft amateur del 2019. Todos los reportes acerca de su ofensiva procedentes del campamento de entrenamiento alterno fueron alentadores, y nuestro equipo de MLB Pipeline lo tiene proyectado como un bateador de 30 jonrones/.300 de promedio. El último bateador de los Medias Blancas con esos números en una campaña fue el cubano José Abreu en 2017 y 2014, y antes de eso, fue Paul Konerko en 2010-11. Vaughn parece tener una oportunidad de ser el BD por los White Sox en 2021, con su principal posición en defensa, la primera base, todavía ocupada en el roster.

22. Callis: MacKenzie Gore, LZ, Padres (Edad en 2021: 22 años)

Realmente me decepciona no haber seleccionado al shortstop dominicano de los Gigantes, Marco Luciano, o a su compatriota, el patrullero de los Yankees Jasson Domínguez, quien ascenderá a la cima de nuestra lista de los Mejores 100 prospectos en los próximos dos años. Pero alivia un poco mi dolor haber escogido a Gore, a quien muchos saben admiro bastante como prospecto. Haber tomado a otro bateador habría sido menos riesgoso, pero estamos hablando de un zurdo bien pulido con cuatro potenciales lanzamientos de élite, un excepcional control, condición física y engaño.

23. Sánchez: Cristian Pache, OF, Bravos (Edad en 2021: 22 años)

Pache es otro jugador que he venido siguiendo de cerca desde que el dominicano era apenas un adolescente, y ha sido bien divertido verlo brillar en el nivel más alto. Bateó de 22-4 con un doble y un cuadrangular la pasada postemporada, y está compitiendo por el puesto de titular en el jardín central. Seguro, su defensa podría estar un poco por encima de su bateo por el momento — disparó 11 jonrones y tuvo .815 de OPS en 104 juegos por Doble-A Mississippi en 2019 y algunos creen que debería foguearse un poco más en las menores — pero Pache tiene potencial de Grandes Ligas y ya demostró lo que es capaz de hacer cuando recibe la oportunidad.

24. Petriello: Bo Bichette, SS, Azulejos (Edad en 2021: 23 años)

Bichette ha demostrado que puede hacerles daño a los lanzadores de Grandes Ligas en partes de dos temporadas (137 de OPS+ en 340 visitas al plato). Su tasa de batazos conectados con autoridad ha estado por encima del promedio en cada campaña, y creo que su defensa en las paradas cortas será sólida. Me preocupa su inhabilidad para recibir bases por bolas, pero a esta altura del draft, me escudo en el hecho de que ya lo vimos tener éxito, y apenas cumplirá 23 años de edad en marzo.

25. Mayo: CJ Abrams, SS, Padres (Edad en 2021: 20 años)

Con la última selección de este draft, me di el lujo de elegir a quien yo quisiera. Pensé en tomar a un lanzador (podría haber sido Ian Anderson o el peruano-venezolano Jesús Luzardo), podría haber mostrado mi fe en que Jo Adell puede repuntar, el dominicano Víctor Robles también pasó por mi mente y pude haberme inclinado por un jugador de Pittsburgh en Alex Kirilloff. En cambio, me decidí por un cotizado prospecto que todavía no debuta en la Gran Carpa. Abrams ascendió a nuestro Top 10 este año y su fortaleza añadida combinada con su velocidad de élite lo convierten en uno de los jugadores más fascinantes en las menores, con la única duda que queda siendo a que posición se mudará para no interferir con el dueño del campo corto en San Diego, Tatis Jr.