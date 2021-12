Dominicanos firman pidiendo cambiar sentencia 110 años a hispano

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Más de tres millones de personas en territorio estadounidense, entre ellas decenas de dominicanos residentes en el Alto Manhattan, han firmado una petición solicitándole a las autoridades de Colorado revisar la sentencia contra el hispano Rogel Aguilera Mederos, de 26 años, condenado a 110 años.

Dicha sentencia está basada en leyes del estado por un accidente vehicular no provocado donde perdieron la vida cuatro personas.

En un documento, los quisqueyanos se identifican como Roque Marrero, Juan Isidro Castro, Magdalena Pérez, Miguel Contreras, Miguelina Almonte, Juan Luis Sierra, Melvin Ortiz, Rodolfo Guzmán, Carmen Rodríguez, William Soto y Emilio Reyes, entre otros.

Sostienen que coinciden con los otros firmantes de que esa sentencia debe ser conmutada u otorgarle el indulto a Mederos porque pasó todas las pruebas de drogas y alcohol que se le hicieron, incluida una prueba química, además el caso fue un accidente no intencional ni un acto delictivo por parte del conductor”, indican.

El caso se hizo conocido en 2019 cuando tuvo una aparente falla en los frenos del semirremolque que conducía mientras pasaba por una pendiente cuesta abajo antes de chocar contra varios autos que estaban detenidos por otro accidente, y seguidamente estallaron en llamas.

En octubre pasado el jurado declaró al hispano culpable de 27 cargos, incluyendo cuatro por homicidio vehicular, seis por asalto en primer grado y 10 por intento de cometer asalto en primer grado.

Al conocer su sentencia, Aguilera-Mederos rompió en llanto y dio una declaración de remordimiento y conmovedora por el accidente: “Asumo la responsabilidad, pero no fue intencional, hubiera preferido que Dios me llevara a mí en lugar de ellos, porque esto no es vida”, proclamó.

Relacionado