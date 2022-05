Dominicanos entre candidatos a cambiar de equipos en MLB

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Sí, la temporada todavía es joven. Después de todo, el calendario aún no llega a junio. Pero la fecha límite para hacer cambios – el 2 de agosto – estará aquí antes de que nos demos cuenta y nunca es demasiado temprano para empezar a pensar en cómo se podrían reforzar los equipos de cara a la recta final.

Con eso en mente, les pedimos a cinco escritores de MLB.com que buscaran una idea de cambio que tuviese sentido para cinco contendores que podrían necesitar de ayuda en determinadas posiciones para poder ganarlo todo.

Luis Castillo a los Mets

Los Mets llegaron al 2022 con la esperanza de contar con una súper rotación, pero han tenido que lidiar con las lesiones de Jacob deGrom, Max Scherzer y el ascendente Tylor Megill. El equipo todavía está en la primera mitad de la tabla de efectividad en las Mayores, pero los refuerzos seguramente serían bienvenidos, incluso si los abridores lesionados van regresando.

Algunos números no tradicionales indican que el dominicano Castillo ha debido tener mejores resultados en esta campaña, una muestra pequeña porque comenzó a lanzar tarde debido a dolores en el hombro derecho. Su efectividad esperada de 3.41, basada en la calidad del contacto, es casi una carrera mejor que su efectividad actual (4.35).

E inclusive cuando la rotación completa esté de regreso y saludable, nunca es posible tener demasiado pitcheo. Y Castillo sería una pieza interesante. Claro que es este es el tipo de cambio que beneficiaría a los Mets si se da ya, no a finales de julio, lo que probablemente lleve a los Rojos a pedir más por sus servicios.

Andrew Benintendi a los Padres

Si miras los nombres en los jardines de los Padres no tendrías necesariamente que pensar que necesitan ayuda: Wil Myers, Trent Grisham y Jurickson Profar patrullan actualmente los jardines de San Diego. Pero eso cambia al mirar los números. Simplemente no están bateando. Myers tiene una línea de .242/.285/.317 con apenas un jonrón 130 visitas al plato. Grisham liga para .164/.269/.274 con un bambinazo en 172 visitas al plato. Profar batea .222 con slugging de .402. San Diego es el club que menos aportes ofensivos ha recibido de sus jardineros.

Aquí es donde entraría Benintendi. El bateador zurdo de 27 años está teniendo el mejor año de su carrera en el plato, con promedio de .327 y porcentaje de embasarse de .398. El muchacho no se poncha (apenas el 14.1% de sus visitas al plato), abanica poco la brisa (tasa de swings en blanco de 19.8%) y no les tira a pitcheos malos (tasa de swings a envíos fuera de la zona de 21.0%). También suele hacer contacto sólido (tasa de batazos duros de 41.3%). Son muchas cosas buenas.

Benintendi será agente libre al terminar el año, así que los Reales probablemente deberían considerar cambiarlo, especialmente si pueden conseguir a un prospecto decente. Benintendi ha tenido una buena carrera y está en medio de lo que deben de ser sus mejores años, así que es alguien por el que valdría la pena apostar tratándose de los Padres, una vez más batallando con los Dodgers y Gigantes en el Oeste de la Liga Nacional. Y quizás lo podrían firmar más allá del 2022.

Francelis “Frankie” Montás a los Mellizos

De acuerdo con los informes, los Mellizos conversaron con los Atléticos sobre el dominicano Montás en marzo, pero terminaron adquiriendo a Chris Paddack de los Padres. Bueno, Paddack no lanzará más este año después de someterse por segunda vez a una cirugía Tommy John, dejando a Minnesota necesitado de pitcheo. La llegada de Sonny Gray y Chris Archer ha funcionado bien hasta ahora, mientras que Joe Ryan y Bailey Ober se han visto excelentes. Pero éste no es un equipo que debería sentarse a esperar, no cuando es bien probable que el puertorriqueño Carlos Correa se salga de su contrato al terminar la campaña.

Los Mellizos terminaron últimos en el 2021, pero la División Central de la Liga Americana está al alcance este año. Deberían ir por un bate y por Montás, quien podría ayudarlos este año y el siguiente antes de ser elegible para la agencia libre. El lanzaor de 29 años tiene efectividad de 3.48 y tasa de 10 K/9 y 3.7 K/BB en 69 aperturas desde que comenzó la campaña del 2019.

Claro que Montás no saldrá económico. El año pasado, los propios Mellizos consiguieron a dos prospectos del Top 100 – el infielder/outfielder Austin Martin y el derecho Simeon Woods Richardson – de los Azulejos a cambio del puertorriqueño José Berríos. Pero es un precio que vale la pena pagar para un equipo que ha perdido 18 juegos seguidos en postemporada, una racha histórica.

Josh Bell a los Azulejos

Los Azulejos normalmente tienen sólo uno o dos bateadores zurdos en su alineación por estos días y, en colectivo, los zurdos de Toronto este año batean por debajo de .200. Los Azulejos tienen un poder increíble a la derecha gracias a cañoneros como el dominicano Vladimir Guerrero Jr., Bo Bichette y George Springer, pero necesitan trueno al otro lado del cajón. Ahí es donde encajaría el ambidextro Bell, quien está teniendo una sólida campaña en el plato en el segundo y último año de su contrato con los Nacionales.

Bell está ligando para .289/.372/.4-5 en el 2022, y su tasa de ponches de 11.4 es mucho mejor que su promedio vitalicio de 18.3%. Aunque los Azulejos tienen a Guerrero Jr. en la primera base, hay espacio a para Bell en el turno del designado. Los Nacionales, mientras tanto, no van para ninguna parte este año y podrían beneficiarse reforzando un sistema liga menor que su ubica entre los peores del juego.

Con el lineup de los Azulejos produciendo por debajo de lo esperado en los primeros dos meses de la temporada, Toronto podría beneficiarse obteniendo a un buen aporreador como Bell más temprano que tarde.

Willson Contreras a los Astros

Con los Cachorros cada vez más lejos de octubre y el venezolano Contreras cada vez más cerca de la agencia libre, el receptor podría ser el próximo miembro del equipo que ganó la Serie Mundial del 2016 en salir de Chicago. Presumiendo que eso pase, debe de haber una fila de interesados en el jugador de 30 años y dos veces convocado al Juego de Estrellas que, además, está disfrutando de su mejor año con el bate.

Los Yankees podrían interesarse, como muchas veces lo hacen. Pero los Astros parecen ser el destino más lógico si logran armar un paquete interesante de prospectos, algo no tan sencillo tratándose de un sistema de granjas que MLB Pipeline ubicó en el puesto 29 entre los 30 equipos antes del Día Inaugural. Houston, tratando de contener a los embalados Angelinos y asegurar uno de los dos primeros sembrados para la postemporada, tiene nuevamente otra gran oportunidad de darle al manager Dusty Baker ese trofeo de Serie Mundial por el cual ha esperado tanto.

El puertorriqueño Martín Maldonado, primer receptor del equipo, es de los jugadores que menos aportan con el bate en todo MLB este año. Otro veterano, Jason Castro, no ha estado mucho mejor. Claro que la historia no es tan sencilla. El veterano Maldonado es inmensamente respetado en el clubhouse y un gran manejador de los lanzadores. (Los Astros, una vez más, tienen uno los mejores cuerpos de pitcheo de MLB). Quizás Houston pueda vivir con eso, sabiendo lo fuerte que es el resto de su alineación en el papel.

Pero una lesión aquí o un slump allá podría cambiar esos cálculos. Con Contreras sólo superado por Aaron Judge y el cubano Yordan Álvarez en tasa de batazos duros, la posibilidad de sumarlo al lineup – con Maldonado igual en el club para trabajar con los lanzadores – tiene que ser bien tentadora.

