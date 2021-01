Dominicanos en NY condenan violencia contra Capitolio EE.UU.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIAIRO, NUEVA YORK.- Dominicanos que representan diversos sectores en esta ciudad coincidieron en condenar el atentado contra la democracia de Estados Unidos y la violencia llevada a cabo este miércoles por seguidores del presidente Donald Trump contra el Capitolio.

Por su parte, el abogado Andrés Aranda expresó “el asalto al Capitolio fue un acto ilegal y muestra la desesperación de un presidente que no quiere dejar el poder, pero la Constitución es clara acerca de su cumplimiento. Recordó que en 1812 seguidores del rey de Inglaterra asaltaron el Capitolio y ahora seguidores de Trump hicieron lo mismo. Aquellos eran rebeldes, pero estos son terroristas domésticos”.

El líder comunitario y potencial candidato al Concejo Municipal por el distrito 14 en El Bronx, Haile Rivera, sostuvo “lo que vimos fue vergonzoso y un asalto a la democracia de EE.UU. Pero lo más lamentable fue que el hecho tenía como promotor al presidente Trump y debería ser enjuiciado o destituido por incitar un motín que causó la muerte de varias personas. Con Joe Biden y Kamala Harris nos tocará levantarnos de nuevo”.

Para la ex comisionada de los Derechos Humanos en el estado de NY y potencial candidata a concejal por el distrito 10 en el Alto Manhattan, Ángela Fernández, “lo ocurrido fue un acto de terrorismo doméstico, y cualquier persona que no está de acuerdo estará cegado por el nacionalismo blanco, que no cede su poder pacíficamente”.

El actual concejal por el Alto Manhattan, Ydanis Rodríguez, dijo “es vergonzoso que Trump tratara de detener el proceso democrático enviando una turba a destruir y vandalizar el Capitolio, que representa los valores de EE.UU.” “Estos actos terroristas no deben quedar impunes y apoyamos la propuesta de Nancy Pelosi para que se invoque la 25th Enmienda y se destituya al mandatario inmediatamente.

Luis Tejada, director del Centro Comunitario Hermanas Mirabal y dado como seguro ganador en sus aspiraciones como candidato a concejal por el distrito 7, en el Alto Manhattan, dijo “a pesar que la democracia americana sale victoriosa frente a los intentos de golpe de estado y de Trump querer desconocer el voto de más de 80 millones sufragantes, esto nos enseña que el método de elección es obsoleto y por lo tanto debe cambiar”.

Luis Mayobanex Rodríguez, coordinador general de AlPaís en USA, manifestó “fue un intento golpista desconectado de la aspiración de la mayoría legislativa y ciudadana”. “Lo ocurrido ha fortalecido a Joe Biden y perfila un ambiente favorable a una cohabitación armoniosa en la nueva administración”. Dada la violencia exhibida por extremistas incitadas por Trump, el aún presidente saldrá con una imagen deteriorada y con menor capital político dentro y fuera de su partido”.

El director ejecutivo de Agenda Dominicana, Félix Jerez, indicó “es inaceptable que un grupo de seguidores del presidente haya asaltado la casa de la democracia. Trump quiso provocar un caos y evitar la certificación de Joe Biden”. Esto es condenable, precisó.

El secretario general de la filial del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Manuel Octavio Pérez, señaló “la imagen de los EE.UU. ha sido mancillada, avergonzada, ahora doblemente por un acto terrorista apoyado por el propio presidente Trump”. “Condenamos dichos actos”

Francisco Spies, juez matrimonial ante los tribunales neoyorkinos y activo líder comunitario, expresó “la democracia fue golpeada por anarquista republicanos”. “Seguidores de Trump demostraron que en esta nación existen elementos fieles a la oligarquía y dictadura sistemáticas”. “Estas acciones redujeron el proceso electoral de los EE.UU. a una nación cualquiera del tercer mundo.

El congresista de origen dominicano por NY-13, Adriano Espaillat, ha manifestado que el presidente Trump debe ser enjuiciado por los actos vandálicos cometidos contra el Capitolio.