EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Miles de dominicanos de los 850 mil que residen en Nueva York se beneficiarán con la entrega de 112 mil millones de dólares del estímulo federal de US$2.2 billones para ser entregados a residentes, empresas y hospitales, entre otros sectores, como ayuda por los efectos del COVID-19, informó este martes el senador Chuck Schumer.

Schumer explicó que el dinero será distribuido de la siguiente manera: $33.8 mil millones como alivio de la nómina de la Administración de Pequeñas Empresas; $25 mil a Hospitales y otras instalaciones médicas y $16 mil por Compensación de Desempleo.

Asimismo, $15 mil millones para pagos directos en efectivo a individuos; $7.5 mil para el Fondo de ayuda por desastre a través de los programas de FEMA; $7.5 mil para el Fondo de alivio de coronavirus estatal y local y $4.1 mil para el Sistemas de Tránsito, especialmente la MTA.

También, $2 mil millones para la Reserva Nacional Estratégica y mil millones para el Fondo de Ayuda de Emergencia para escuelas primarias y secundarias – K-12.

“Hay mucho más por hacer para vencer y recuperarse de este horrible virus que afecta a nuestro gran estado y nación. No pararemos y no me detendré hasta que volvamos al bullicio”, sentenció Schumer.

