Dominicanos electos en NYC durante elecciones de este martes.

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Dominicanos del Partido Demócrata en esta ciudad que salieron electos para diferentes posiciones electivas durante las elecciones locales celebradas este martes. Hasta las 2:00 de la mañana de este miércoles estas son las votaciones para cada uno de ellos.

Entre ellos, Antonio Reynoso actual concejal por el distrito 34 en Brooklyn, obtuvo 217,949 (72.6%) para convertirse en presidente de dicho condado, el más poblado de la Gran Manzana y uno de los tres más grandes de Estados Unidos.

Primera vez que un hispano logra esa posición de poder, además sustituirá al alcalde electo, Eric Adams, actual presidente de Brooklyn.

Yudela Tapia nominada para la Asamblea Estatal por el distrito 86 en El Bronx, tras la renuncia de su compatriota Víctor Pichardo. Requería de un voto faltante para la posición. Este miércoles será juramentada en Albany.

Carmen de la Rosa, actual asambleísta por el Alto Manhattan, con el 66.13% de los votos computados, obtuvo 16,404 (86.6%) para ganar como concejal por el distrito 10 que cubre los vecindarios de Washington Heights e Inwood. Sustituirá a Ydanis Rodríguez, quien termina por ley al permanecer durante 12 años en la posición.

Oswald Feliz, reelecto al Concejo Municipal por el distrito 15 en El Bronx, con el 44.44% de los votos computados, obtuvo 6,654 (83.9%); Pierina Sánchez, con el 50% de los votos computados, obtuvo 6,972 (89%) para ganar por el distrito 14, en El Bronx. Shaun Abreu, con el 67.18% de los votos computados, adquirió 18,250 (89.3%) para ganar en el distrito 7, ubicado en el Alto Manhattan.

Asimismo, Amanda Farias, por el distrito 18 en El Bronx, con el 65% de los votos computados, conquistó 11,141 (87.1%), sustituirá al reverendo Rubén Díaz, quien se retira de la política; y Cristopher Marte, con más del 71% de los votos computados, obtuvo 15,055 (71.6%) para convertirse en el concejal por el distrito 1 en el bajo Manhattan.

Marte le ganó las primarias demócratas a la actual incumbente, la asiática Margaret S. Chin, que representa los vecindarios de Battery Park City, Civic Center, y Chinatown.

Asimismo, los sectores de Financial District, Little Italy, The Lower East Side, NoHo, SoHo, South Street Seaport, South Village, TriBeCa & Washington Square, los barrios más poderosos económicamente de toda la urbe.

El nuevo concejal no tuvo ayuda alguna de los partidos políticos dominicanos ni los oficiales electos dominicanos en la Metrópoli.

Por primera vez en 20 años, todos los ganadores de las carreras del Consejo cumplirán un mandato de solo dos años, a diferencia de los cuatro años habituales.

El término abreviado se debe a una disposición raramente discutida en los estatutos de la Ciudad de Nueva York que cambia la duración del término en el Concejo Municipal cada 20 años de cuatro a dos años para permitir nuevos retadores bajo nuevos partidos.

Significa que habrá otra elección del Concejo Municipal en 2023.

Actualmente en la Gran Manzana hay 4,992,792 neoyorkinos registrados, entre los cuales figuran más de 300 mil dominicanos, la mayoría concentrados en el Alto Manhattan.

