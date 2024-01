Dominicanos dicen ‘presente’ en nominaciones de Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro (Ilustración: Rubén Suero)

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La presencia vibrante de los dominicanos se hizo sentir una vez más en la lista de nominados para celebración de Premio Lo Nuestro en su edición de 2024.

El evento, que reúne a lo mejor de la música latina, se convertirá nuevamente en el escenario donde la República Dominicana brillará con fuerza. Son siete los dominicanos que enaltecen la lista: Juan Luis Guerra, J Noa, Prince Royce, Tokischa, Romeo Santos, Natti Natasha y Elvis Martínez.

La ceremonia se transmitirá en vivo por Univisión el próximo jueves 22 de febrero.

Aquí los renglones donde se destacan:

Colaboración “Crossover” del Año

“Bailar contigo”, Black Eyed Peas & Daddy Yankee

“Dientes”, J Balvin, Usher & Dj Khaled

“El vibe”, Farina & Sean Paul

“Jumpin”, Pitbull & Lil Jon

“Let’s Get Crazy! (Mambo Drop)”, Don Omar & Lil Jon

“Ojalá”, The Rudeboyz, Maluma & Adam Levine

“Somos iguales”, Ozuna, Tokischa, Louchie Lou & Michie One

“The Reason (Latin Version)”, Jonathan Moly & Hoobastank

Artista Revelación Femenina

Gale

J Noa

Joaquina

Kenia Os

La Joaqui

Ludmilla

PaoPao

Snow Tha Product

La Mezcla Perfecta del Año

“Alaska”, Camilo & Grupo Firme

“Amor clandestino”, Maná & Eden Muñoz

“Chanel”, Becky G & Peso Pluma

“Como el viento”, Luis R Conríquez & Nicky Jam

“El amor de mi vida”, Los Ángeles Azules & Maria Becerra

“El pañuelo”, Romeo Santos & Rosalía

“La siguiente”, Kany García & Christian Nodal

“Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55”, Bizarrap & Peso Pluma

“Según quién”, Maluma & Carin León

“un X100to”, Grupo Frontera & Bad Bunny

Artista del Año – Tropical

Aymée Nuviola

Carlos Vives

Juan Luis Guerra

Luis Figueroa

Marc Anthony

Olga Tañón

Prince Royce

Romeo Santos

Silvestre Dangond

Víctor Manuelle

Artista Femenina del Año – Urbano

Anitta

Becky G

Chesca

Karol G

Maria Becerra

Natti Natasha

Nicki Nicole

Paopao

Villano Antillano

Young Miko

Álbum del Año – Tropical

Bachata en Vivo, Vol. 2, Elvis Martínez

Canciones del Corazón, Olga Tañón

Catarsis, Daniela Darcourt

El Swing del Gran Combo, El Gran Combo de Puerto Rico

Escalona Nunca Se Había Grabado Así, Carlos Vives

Fórmula, Vol. 3, Romeo Santos

Intruso, Silvestre Dangond

Metamorfosis, Jonathan Moly

Voy a Ti, Luis Figueroa

Yo, Christian Alicea

