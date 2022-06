Dominicanos Díaz-Tolentino y Martínez, dos estrellas de la NBA 2K

Comparte esta noticia

Por: Nathalie Castillo Núñez

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dominicano Ismael Díaz-Tolentino, entrenador de Hawks Talon Gaming y Caesar Martínez, miembro del equipo, explicaron este viernes el porqué no solo la liga de la NBA 2K los une, sino algo más profundo que los ha llevado a lograr hechos históricos en representación al país.

En una historia de herencia, el padre de Diaz-Tolentino fue también entrenador del padre de Martínez en la comunidad de Baní, algo que se repite unos 40 años después, donde el entrenador guía a su pupilo en el universo de la 2K de la NBA, la mayor liga de baloncesto en videojuegos.

“No fue algo que yo estaba buscando activamente, era algo que yo hacía porque me encanta el baloncesto, me encanta la NBA, me encanta el videojuego. Yo siempre estaba como metido en ese mundo porque lo disfrutaba. Nunca lo vi como una carrera. Pero hubo una oportunidad donde sí pudimos representar a la República Dominicana como equipo y participamos en un torneo internacional”, comentó Diaz-Tolentino a El Nuevo Diario, considerándolo como un momento sin precedentes, ya que con el equipo dominicano consiguió la medalla de oro, luego de derrotar a un equipo llenos de estrellas como lo es Estados Unidos en la final y a Puerto Rico dos veces, quienes considera sus rivales deportivos.

En ese momento fue que Diaz-Tolentino supo que quería ser entrenador, que hasta el día de hoy no se arrepiente de su decisión de ser un guía para su equipo, además de mantener fluido contacto con varios miembros de la selección nacional que están a un paso de entrar a la liga.

Sin embargo, varias dificultades se hicieron presentes en aquel campeonato del 2021. “Había algunos de los muchachos que nacieron en Estados Unido y tú sabes teníamos que hacer el lío con los papeles, también hubo un momento en que la FIBA había dicho que no podía participar con profesionales, pero como 5 días antes del torneo abrieron esa posibilidad y entonces ahí Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico se llenaron de profesionales”, recordó.

Pero ya el equipo dominicano llevaba un mes trabajando con amateur, lo cual a la larga le convino al conjunto, a pesar de ser un equipo sin profesionales, estaban más comprometidos, ya que, según sus declaraciones, era un grupo de muchachos que querían estar en la liga y por eso entrenaban 10 horas al día para demostrarlo y luchar por el país.

Martínez y su amor por el baloncesto

Desde niño el baloncesto ha sido parte de la vida de Martínez, jugando con sus primos, específicamente el videojuego, que le aclara su mente y lo ayuda a olvidarse de cualquier problema y a sentirse bien, de acuerdo con sus declaraciones.

Con raíces dominicanas, no dudó un segundo en decir que sí representaría a la isla. “En algún futuro me encantaría. Tengo planes de visitar pronto el país, pero si, para mi es importante usar esta plataforma para representar el país y asegurar que todo el mundo nos vea, donde sea que esté (…) Siempre voy a tener esa bandera, es bien importante para mí”, aseveró.

Martínez, de 22 años, añadió que el formato de este año es distinto, que probablemente es el mejor que ha tenido la liga, ya que por un lado está el 3×3, donde el equipo se encuentra en el segundo puesto y por el otro el 5×5, que le resulta más complicado y que, aunque no les vaya tan bien como desearían (admitió que al principio le faltaba un poco de confianza), pero poco a poco están mejorando sus habilidades como equipo y lograr mejores resultados.

“Poquito a poquito sigo jugando para llegar al nivel donde creo que tengo que jugar para ayudar al equipo”, concluyó.

