Dominicanos Alto Manhattan protestan en apoyo restaurant Galicia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Cerca de un centenar de dominicanos, incluidos varios oficiales electos, montaron un piquete el pasado domingo frente al restaurant Galicia, ubicado en Broadway con la calle 172 en el Alto Manhattan, para apoyar que el establecimiento comercial no sea desalojado por el propietario del edificio.

El casero le ha triplicado la renta (25 mil dólares mensuales) al propietario del restaurant, Ramón Calo, como forma de presionarlo a que se vaya del lugar donde lleva más de 31 años brindando sus servicios a miles de personas semanalmente. Actualmente tiene unos 15 empleados de origen criollo.

Se dieron cita y hablaron en apoyo a que el negocio permanezca en su lugar, la senadora Marisol Alcántara, asambleísta Carmen de la Rosa, la presidente del condado de Manhattan, Gale Brewer, el presidente de la Junta Comunal 12, Víctor de León y el catedrático de la universidad de Columbia, David Elsenbach.

Asimismo, Luis Tejada, presidente de la organización Hermanas Mirabal; quién reiteró que en 1986 fue presentada una ley municipal para proteger a los pequeños empresarios, pero nunca ha sido llevada a votación.

Además, Jeanie Dubran, presidente de Riverside Edgecombe Neighborhood Association (Rena), proclamó que los concejales que hemos tenido en el sector no luchan fuertes contra los landlord, porque los Bienes Raices controlan todo.

También hablaron Paloma Lara, del Northen Manhattan is not for Sale; Lena Meléndez, de Dominicanos Pro Defensa de Negocios y Viviendas; Yudelka Valdez, de Mujeres Progresista; Karla Fisk, de Inwood Small Bus Group, además propietarios de varios negocios del área.

Otros que asistieron para apoyar fueron Jaime Vargas, presidente del Club Democrata para el Norte de Manhattan, el doctor Teodoro Regús, Radhamés Pérez, coordinador general en los Estados Unidos de AlPaís y el líder comunitario Nelson Castro, entre otros.

Relacionado