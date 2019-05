Dominicano Starling Marte conecta HR en victoria de los Piratas ante los Rojos

EL NUEVO DIARIO, CINCINNATI — Bryan Reynolds bateó un triple productor de dos carreras para quebrar un empate en un octavo inning de cuatro anotaciones para Pittsburgh, y los Piratas derrotaron el lunes 8-5 a los Rojos de Cincinnati en el primer juego de una doble cartelera.

La línea de Reynolds ante David Hernández (1-3) cayó en el hueco entre el jardín izquierdo y central e impulsó a Cole Tucker y Adam Frazier. El dominicano Starling Marte siguió con un jonrón al central, su sexto de la campaña, para dar ventaja de 8-4 a Pittsburgh.

Josh Bell conectó también cuadrangular para los Piratas, que cortaron una racha de tres derrotas. Kyle Crick (2-1) sacó cuatro outs para agenciarse la victoria.

YO @Reds,

YOU ARE OFFICIALLY INVITED TO THE MARTAY PARTAY 🎉

Starling Marte with his 6th of the year!#LetsGoBucs

pic.twitter.com/fWwp1Ywk2W

— Across The Bridge (@ATBPGH) 27 de mayo de 2019